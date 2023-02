Es el tiempo en el que se llevará a cabo una negociación para lograr hacer justicia con el peaje Papiros. Un peaje que lleva 28 años recibiendo recursos de los atlanticenses sin que se reciban a cambio obras en la zona. La historia de este peaje es la historia de una caseta de cobro que se construyó hace 28 años para cobrarle a la cementera del momento el daño que su operación estaba causando sobre la vía, pero que en la actualidad pocos recursos le genera a la concesión y mucho tiempo les quita a los ciudadanos de puerto, ya que el mismo se convirtió sin quererlo, en un peaje urbano.

Un peaje urbano, porque la zona se empezó a poblar de viviendas, colegios, universidades, hospitales y cementerios. Una realidad que quedó más que demostrada en noviembre de 2022, cuando la Carrera 51B colapsó en la zona del lago del cisne, porque de los 2250 carros que pasaban al día por el peaje se convirtieron en 8 mil carros al día. La gente que quería salir de Puerto Colombia para ir a dejar a sus hijos al colegio, ir al hospital, o cualquier otra actividad de su día a día, tenía como única alternativa usar su vía urbana, la vía al mar, gastándose hasta doscientos mil pesos al mes para transitar dentro de su propio municipio.

No es un capricho ni una pataleta contra el cobro de un peaje, es la lógica ciudadana y técnica la que obliga a que se logren consensos para trasladar operativamente un peaje que ya no tiene sentido y que, si se logra trasladar el cobro y evitar un desbalance financiero en el contrato, no tendría ningún sentido que continue allí.

En esta historia que se vivió estos últimos días, se merecen un reconocimiento todos los actores. La comunidad, que salió de manera pacífica a defender los intereses colectivos y los gobiernos locales y nacional, quienes escucharon el descontento de las personas y abrieron los espacios para entre todos encontrar un camino para solucionar el problema social dentro del municipio, sin generar un desequilibrio económico para la concesión.

Con la visita del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante la reunión con autoridades del municipio de Puerto Colombia y de la Gobernación del Atlántico y la instalación de las mesas técnicas de trabajo para definir el esquema de cobro del peaje Papiros, tenemos 45 días para dar soluciones de fondo a esta problemática; 45 días para lograr lo sensato y darle a esta historia, un final feliz.