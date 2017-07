Columnas de opinión

Mi potestad para un árbol

Hace muchos años, en una noche muy oscura, me asome por la ventana porque sentí el ruido de una motosierra, comprobando como talaban en su raíz a una hermosa Acacia, mientras mi corazón se arrugaba al verlo caer. En mi impotencia, me llené de valor, tome el tronco del suelo, lo volví a poner en la tierra, también llamé al DAMAB pidiendo un SOS. Los sancionaron, salvé el palo de Acacia que hoy brilla con luz propia, grande y fuerte. Los responsables tuvieron que sembrar varios mangos, uno de ellos crece al lado del Acacia. Estas líneas fueron publicadas con orgullo en una foto en mi Instagram del domingo 2 de julio. Irónicamente, unas horas después en la misma mañana, a unos 150m2 de este acacia y mango, en la misma cera, en plena luz del día, vuelvo a sentir ese ruido aterrador, y asomándome a mi balcón, me encuentro con que un hermoso palo de Caucho, originario de la India, con más de 50 años de vida se encuentra bajo las garras de una motosierra, acribillándolo, por orden de los dueños del predio en la Cra 57 con 75 esquina.

Nuevamente en mi impotencia y con el “corazón partio”, comencé a tocar puertas pidiendo auxilio, nada fácil para un día de fiesta en un puente. Finalmente pude dar con un funcionario importante del DAMAB, quien se identificó plenamente con mi sentir, y me explicó “que había sido un proceso largo, que ellos, DAMAB, siempre negaron el permiso, y que el dueño inconsciente del predio, velando por sus intereses, desconociendo nuestra autoridad, se había ido a instancias de un Juez de la República, y el mismo juez había anulado lo dictaminado por esta institución”, dándole poder para llevarse por la borda todo un patrimonio de nuestros árboles. Si, así como lo oyen, y aunque ya nada nos sorprende, es una triste historia que en nuestra ciudad ya no tengamos ni potestad para un árbol. Inconcebible!!

Tenemos mucha gente respaldando la gestión y convicción de la gran mayoría de nuestros ciudadanos, Alcaldía y DAMAB, hoy más que nunca cuidar y atesorar estos ejemplares que son un patrimonio, que valen más que el oro porque nos dan sombra y aire para respirar. Y si bien es cierto que lo ideal es que un árbol de esta especie esté sembrado en una zona amplia, a lo ya sembrado hay que cuidarlo como el mayor de los activos. No desconocemos que el mismo trae problemas de raíces, también que existen formas de solucionar la situación de las mismas. Pero en este caso para el dueño del árbol, el fruto también era un problema, y un obstáculo más en sus planes de construcción.

Muchos arquitectos son amigos de cuidar estos ejemplares y en sus diseños le apuestan a que los mismos formen parte integral del entorno. Es lo que vemos en Europa y Asia, donde comprenden la importancia del equilibrio con los monolitos de cemento que han acabado con las ciudades. De hecho es el gran boom y despertar de la conciencia. Pero tristemente, existen otros que no creen en los árboles o vegetación, para ellos son un estorbo, significan sombra para vendedores ambulantes. Los mismos son amigos de jardines plásticos. Toda una falta de sensibilidad y gusto.

A estas horas, mientras que escribo estas líneas la motosierra sigue su estrepitoso y aterrador ruido acabando con un hermoso Caucho de La India en una ciudad que cada día clama túneles de sombra para aligerar las altas temperaturas y que con esfuerzo e unión, poco a poco se va viendo el resultado de la gestión. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, si no hay vuelta atrás que esto por lo menos sea un precedente, porque no es posible que en nuestra ciudad no tengamos potestad para un árbol.

*Por: Tuty Gutierrez De Piñeres