Mejor no le pudo ir a Colombia

La suerte vuelve a acompañar a Colombia. Mejor no nos pudo ir en el sorteo de la Copa del Mundo, ayer en Moscú. Eludimos a Francia y Alemania, los ‘cocos’ del ‘bombo 1’. No tendremos dos selecciones europeas en la misma zona. Quedamos en el único grupo sin campeones del mundo. No tendremos traslados largos de una ciudad a otra, porque todas las sedes quedan relativamente cerca. Jugamos de antepenúltimos en la primera jornada del Mundial, lo que significa más días de trabajo y preparación. Son datos y hay que darlos.

Ahora toca respaldar a la suerte con fútbol y resultados, como lo hicimos en el Mundial anterior en Brasil, donde logramos la mejor participación de nuestra historia.

Ahora bien, Polonia, Japón y Senegal son rivales asequibles, pero competitivos. Cada uno tiene individualidades que marcan diferencia y todos tienen como común denominador la velocidad. Aquí, un análisis de los rivales.

Polonia: la más fuerte de la zona. Cuenta con jugadores experimentados, que se destacan en las mejores ligas del mundo. Además tiene un delantero ‘top’ como Roberto Lewandowski, máximo artillero de la Bundesliga alemana. En la zona media son veloces y se caracterizan por recuperar rápido el balón y poner a producir a sus extremos. Puesto 7 en el ranking Fifa.

Japón: hace cuatro años los goleamos en Brasil 2014, pero ahora llegan con mucha más experiencia a Rusia 2018. Se destacan, siempre, por su habilidad, velocidad y juego por las bandas. Dependen mucho de sus individualidades. Puesto 55 en el ranking Fifa.

Senegal: selección con poca historia en los mundiales, siendo esta su segunda participación. Es, en el papel, la cenicienta del grupo, pero cuenta en su nómina con jugadores de experiencia en la ‘Premier’, el ‘Calcio’ y la ‘Bundesliga’. Tratan bien el balón y se aferran a las genialidades de Sadio Mané, su máxima figura. Puesto 23 en el ranking Fifa.