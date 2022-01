La fórmula del éxito

Lo que voy a escribir a continuación a algunos no les gustará en lo más mínimo, y quizás me tilden de muchísimas cosas por ello, pero creo que es la verdad absoluta. El resentimiento hace que para muchos sea imposible ver las cosas buenas que pasan a su alrededor, y muchas veces es el mismo resentimiento el que hace que absolutamente nadie pueda avanzar.

Lo que pasó esta semana con el tema de una posible Fórmula 1 en Barranquilla, y los memes, tweets, mensajes de periodistas y personajes que generan opinión, que de esa noticia se desprendieron, es una clara muestra de lo que anteriormente expuse.

Salieron a decir que para qué, que había otras problemáticas que resolver, que era mentira, que era una ‘Char-ada’, y unas cuantas otras cosas más, y no tardaron en hablar los que nunca han creído en el potencial tan grande que tiene esta ciudad, para burlarse de ella. Como siempre. Y por esta razón, alzo mi voz como la barranquillera orgullosa que soy, para dejar claro lo que pocos se han atrevido a decir de frente por el miedo a que le caigan encima las ‘bodeguitas’ de los que hablan, se quejan, pero cuando están al mando, no hacen.

Primero que todo, ni siquiera se tomaron el tiempo de investigar si este sueño, que sin lugar a dudas creo que puede convertirse en una realidad, iba a salir de los impuestos de los colombianos, cuando la realidad es que el gran aporte, si es que esto logra desarrollarse, vendría de los empresarios que le apuestan al futuro de esta ciudad y de este país.

Segundo, que hay otras problemáticas que atender y que eso para qué. Ante lo que respondo que, aunque es cierto, pues sí hay muchas otras cosas por las que preocuparse, ¿quién ha dicho que lo uno exime a lo otro? ¿Acaso una posible Fórmula 1 significaría que se desatenderían los problemas que puede haber en una ciudad y en un país? Por el contrario, si la Fórmula Uno llegara a hacerse realidad, ¿se imaginan el turismo que atraería?¿Se imaginan lo que podría hacer por Barranquilla y por Colombia? ¿Se imaginan a cuántos niños y jóvenes no se les abriría una posibilidad para soñar con ser corredores de carrera? ¿Se imaginan lo que esto podría ser para fomentar el empleo? No, muchos no se lo imaginan porque el resentimiento les atrofia la imaginación.

Siempre nos han tildados de flojos, de ‘corronchos’, de folclóricos y de incompetentes, pero cada vez más y de manera contundente Barranquilla se ha encargado de callar bocas con actos, y no con palabrerías del montón. Dijeron que Barranquilla no podría ser ciudad del deporte, y fuimos sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, hoy somos sede de los Panamericanos 2027, y nada nos impide soñar a que lleguemos a ser mucho más que eso. Dijeron hace 25 años que Barranquilla y su Carnaval siempre sería una ‘fiestecita de pueblo’, y hoy somos la segunda fiesta más grande del mundo, la más importante del país, y la más auténtica del planeta Tierra. Dijeron que nunca dejaríamos de tener arroyos, y que no había nada bonito que ver aquí, y con gobiernos que funcionan, y empresarios que aportan, se ha demostrado lo contrario. Dijeron, dijeron, dijeron, y nosotros respondimos, actuando, construyendo y creciendo.

Así que sí, aquí está una creyente, una ciudadana que cree que puede ser posible, que cree que nada es imposible para la Puerta de Oro., porque simplemente en este rincón de nuestra tierra tenemos clara la fórmula del éxito: planeación, trabajo, empuje y gente que cree que el cielo es el límite.