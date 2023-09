12:00 AM Opinión

Una pregunta sobre Transmetro

Los buses vacíos y redundantes no son deseables, sin embargo, que yo sepa, esas empresas no están a punto de quebrarse ni tienen mayores problemas para funcionar. Salvo los inconvenientes derivados de la inseguridad (los atracos y ataques a los conductores y usuarios), que no son poca cosa, todo parece estar en orden por esos lados, al menos desde el punto de vista financiero. Entonces ¿por qué en apariencia el sistema tradicional si es sostenible y Transmetro no?