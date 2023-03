Una Medida Inteligente

Los precios de la energía eléctrica han aumentado significativamente en buena parte del mundo, un fenómeno del cual Colombia no se escapa. En el caso particular de Barranquilla, al menos para algunos estratos, la factura domiciliaria muestra que desde agosto del año pasado se ha presentado un aumento cercano al 9% en el valor del kW/h, un incremento significativo que no parece dar respiro por ahora. Esa circunstancia, sumada a la evidente necesidad energética relacionada con las condiciones de confort térmico de la región Caribe, está deteriorando nuestra calidad de vida y nuestra competitividad. Se necesitan propuestas de impacto para mitigar el daño.

En el Reino Unido, que ha visto incrementos de más del 60% anuales en sus tarifas energéticas, la empresa British Gas está instalando hace algún tiempo medidores inteligentes que le permiten al usuario revisar, en tiempo real, cómo va su consumo energético expresado en moneda corriente. Unos dispositivos portátiles del tamaño de una tableta pequeña, indican con claridad cuánto ha sido el gasto diario y en cuánto va el acumulado del mes. Si se configura correctamente, y se establece una meta de consumo periódica, el aparato mostrará si se va cumpliendo o no con el objetivo, cuantificando la diferencia. La información ofrecida con ese nivel de pragmatismo anima al consumidor a vigilar con detalle los aparatos que más demandan energía —los aires acondicionados, por ejemplo— y así modificar sus hábitos, programando sus actividades según las posibilidades que tenga, o incluso invirtiendo en equipos más eficientes. De paso, se evitan sorpresas cuando llegue la factura: de antemano se sabrá cuánto va a costar.

Implementar ese tipo de sistemas en nuestra ciudad sería un acierto. Al tener la información del gasto a la vista, como sucede en la caja de un supermercado, los ciudadanos tendrían más control sobre su consumo energético y sería más fácil adelantar campañas que promuevan el ahorro.

Explorando la página de internet de Air-e parece que hay una intención en ese sentido, denominada «medida inteligente». Sin embargo, la iniciativa no está muy publicitada y, al hacer un ensayo por mi cuenta, no obtuve ningún resultado. Quizá el contador con el que se hizo la prueba no tenía esa capacidad, no está debidamente configurado, o la aplicación no funciona; en cualquier caso, falta claridad. La instalación masiva de medidores inteligentes en Barranquilla, como los que he mencionado, es un complejo desafío técnico y financiero, pero sin duda, un paso en la dirección correcta.

