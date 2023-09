La idea que recientemente se ha discutido en nuestro país, sobre ofrecer transporte público con subsidios totales, (convenientemente denominado «gratis»), no es nueva.

Hay varios ejemplos. En Luxemburgo, desde marzo del 2020, todo el transporte público: trenes, buses y tranvías, es «gratis», o, mejor dicho, no requiere el pago de una tarifa para su uso. Se trata de un país pequeño y muy rico, aunque, por supuesto, la financiación de ese esquema es asumida por todos los ciudadanos, vía recaudación de impuestos. Una iniciativa similar se implementó desde el 2013 en Tallin, Estonia, con resultados discutibles. En esa ciudad el transporte «gratis» no ha reducido significativamente el uso del vehículo particular, fundamentalmente porque las conexiones y rutas son limitadas. En la ciudad belga de Hasselt, pionera en estos asuntos, se habilitó la gratuidad para su transporte público en 1997. El programa fue un éxito y se lograron significativos aumentos en el uso del sistema, cercanos al 1,000%. Sin embargo, los altos costos que implicaba mantenerlo en funcionamiento obligaron a retomar el cobro en el 2013.

Otros países prefirieron descuentos temporales. En Alemania se implementó una tarifa plana de 9 euros mensuales para viajes en los sistemas estatales de transporte durante los meses del verano del 2022. España hizo algo parecido, aunque sin cobro al usuario, para rutas de trenes de media distancia y cercanías durante los cuatro últimos meses de ese mismo año. Todos los casos aquí mencionados ofrecen resultados diversos y suelen tener problemas de sostenibilidad financiera y crecimiento.

Desde luego, reducir el costo de los sistemas de transporte público para el usuario es deseable y se alinea con cualquier intención que pretenda disminuir el impacto ambiental derivado del movimiento de las personas.

En los países europeos buena parte de la infraestructura ya estaba construida, así que tales ideas se limitaban mayoritariamente a subsidiar el funcionamiento. Aquí lo tendríamos más complicado, puesto que los sistemas actuales no son confiables ni suficientes, por lo tanto, queda pendiente la tarea de expandir y mejorar la oferta disponible.

Eso no quiere decir que sea una propuesta que deba ser descartada. Quizá podría ser interesante escoger ciertas rutas de los sistemas de transporte público para llevar a cabo pruebas piloto. En nuestra ciudad se podría ensayar con las rutas de Transmetro que sirven al corredor universitario durante el semestre de estudios, o con alguna troncal. Ojalá el tema se discuta en los escasos debates que eventualmente acompañarán la próxima elección.

moreno.slagter@yahoo.com