Savater y El País

El País de España prescindió del columnista Fernando Savater durante la última semana de enero. El periódico ha explicado que su salida se debe a que el escritor ofendió a la dirección, a los periodistas y a algunos colaboradores en su libro más reciente, Carne gobernada. Una mala noticia y una pérdida para el que, según mi juicio, es uno de los medios en español más prestigiosos y respetables.

Desde luego El País, como cualquier otro periódico, tiene el derecho de despedir a quien le plazca, incluso sin dar explicaciones. Serán los lectores quienes juzguen, mediante su continuidad o abandono, si las decisiones editoriales les resultan aceptables o no; lo inútil es caer en el reclamo airado y provocador.

La calidad de El País es indudable, ha sido tribuna de firmas con gran renombre y ha logrado capotear los embates de la era digital, que no es poca cosa. Tendría que pasar una auténtica debacle conceptual para que deje de leerlo diariamente, como lo he hecho desde principios de siglo. Sin embargo, eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que publica, hay columnistas cuya opinión no comparto, editoriales que me han parecido flojísimos y posturas que interpreto parcializadas en exceso.

Por eso me atrevo a calificar como equivocada la decisión que tomaron con Savater.

En estos tiempos, tan mediados por los omnipresentes algoritmos, es cada vez más difícil revisar los diferentes ángulos de un acontecimiento. Las redes sociales filtran y acomodan todo, ofreciendo una visión estrecha de la realidad, curada según quién da un like. Pasa algo parecido con otros medios, que poco a poco caen en esa trampa: ya es difícil saber si lo que leo desde Colombia es lo mismo que está leyendo otra persona desde otro lugar. En ese sentido, una tribuna amplia como El País es fundamental, en la medida que nos permite tener una visión relativamente completa de la actualidad.

Pero eso puede estar cambiando. Efectivamente, la pérdida de un columnista no pone en riesgo la pluralidad de un periódico, como lo afirma el subdirector de opinión de El País, pero va enviando señales. Las columnas de Savater reflejaban su tránsito desde un «izquierdismo juvenil hacia un constitucionalismo ilustrado de derechas» (según la publicidad de su último libro), y esa visión impopular o incluso reaccionaria, dadas las corrientes actuales, es imprescindible para formarse un criterio informado. Savater podría ser incómodo y exasperante para mucha gente, pero también era un referente para otros y ahora será más difícil leerlo. El País hubiese honrado su grandeza al mantenerlo en sus páginas.

