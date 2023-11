¿Qué pasa con los andenes?

Hace poco escribí en este espacio sobre el programa de Transformación de Entornos Urbanos —TEU—, una iniciativa del distrito de Barranquilla que pretende «lograr que los ciudadanos puedan transitar por los espacios públicos de manera confortable, segura y con la accesibilidad necesaria, renovando el sentimiento de caminar por los principales corredores que conecta y ofrece la ciudad». Las obras de su primera fase, 7 kilómetros de andenes, iniciaron hace unos 15 meses, concentradas en las carreras 52 y 53, sectores de uso mixto, comercial y residencial, en el norte de la ciudad.

Con ocasión de la jornada electoral del pasado domingo, tuve la oportunidad de caminar varias veces por el frente de obra de la carrera 53, a la altura de los colegios que son utilizados como lugares de votación en ese sector de la ciudad. Lamentablemente, el estado de la intervención no es el mejor. Incluso evitando mencionar la calidad de los diseños, que pueden tener algunas fallas conceptuales, resulta sorprendente que tras año y medio de trabajos todavía se encuentran sectores sin terminar, detalles incorrectos y materiales de construcción dispuestos en la calle.

Aunque la intervención de los andenes es compleja, no tanto por el reto técnico, que no es mayor cosa, sino por lo que supone concertar las necesidades de los usuarios involucrados y de las empresas de servicios públicos que cuentan con redes que no siempre están bien documentadas, hay que reconocer que el proyecto se ha demorado mucho más de lo sensato.

El asunto es llamativo, dado que hace varios años en Barranquilla la mayoría de las obras se ejecutan relativamente bien, se terminan dentro de lo esperado y cuentan con mantenimientos regulares. Teniendo en cuenta que el TEU debe ser un proyecto de largo alcance, parecido al exitoso programa Todos al Parque, se espera que sus responsables hayan aprendido las lecciones necesarias en esta primera fase, tan lenta y tortuosa, de manera que no se repitan los errores y se encuentren mejores caminos para su ejecución.

Es oportuno, entonces, insistir: no podría concebirse una ciudad ambientalmente responsable si no se invita al ciudadano a utilizar medios de transporte sostenibles, no mediante coerciones inquietantes (como el nefasto y contraproducente «pico y placa»), sino propiciando las condiciones para que resulte mejor y más cómodo caminar, usar bicicleta o montarse en un bus, que manejar un vehículo particular. Aunque el propósito del TEU señala el camino correcto, estamos todavía muy lejos de alcanzar tales circunstancias. Ojalá que el próximo alcalde logre darle a la recuperación de los andenes, el ritmo que se merece.

moreno.slagter@yahoo.com