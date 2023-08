Puentes caídos

El pasado fin de semana se cayó otro puente en Colombia. En esta ocasión se trata del puente Los Grillos, en Boyacá, impidiendo el uso de una de las vías alternas al Llano que se habían sugerido para mitigar las afectaciones por el cierre de la vía principal, inhabilitada por varios derrumbes y deslizamientos de tierra. Por lo pronto, mientras se resuelven los problemas de la carretera Bogotá-Villavicencio, solo queda disponible una ruta alterna, por San Luis de Gaceno, otro municipio boyacense.

Los datos específicos de este percance podrían ser anecdóticos, en tanto sirven para ilustrar nuevamente la precariedad de nuestra infraestructura de transporte.

En el momento que escribo esta columna, además de los líos estructurales, los estragos del clima y las afectaciones sísmicas; en esas esenciales carreteras se presentan bloqueos por parte de algunas comunidades, que desde luego siempre tendrán asuntos que reclamarle al gobierno de turno. Es inquietante comprobar que en cierta medida estamos permanentemente al borde de la parálisis, plagados de cuellos de botella que no siempre tienen el cuidado que merecen.

Los problemas abarcan todo el territorio nacional. Tras dos siglos de independencia, no hay una forma digna y segura de viajar por tierra desde el litoral Caribe hasta el centro del país, un auténtico rally en el que hay que esquivar huecos asesinos, diseños defectuosos, mala señalización y amenazas contra la seguridad y el orden público, mientras se deja medio sueldo en frustrantes peajes. Ni siquiera las tres principales ciudades del Caribe tienen conexiones confiables y seguras. Es incomprensible.

Varias veces he mencionado en este espacio que, ante los faltantes fundamentales, diseñar un plan de desarrollo para Colombia no debería ser tan difícil. Que estemos hablando, por ejemplo, de una complicada transición energética o de sofisticadas e intrincadas reformas, mientras hay cientos de comunidades que no tienen agua potable, un puesto de salud adecuado, una escuela decente, ni vías de acceso, me parece una imprudencia. Aquí, y en buena parte del tercer mundo, todavía no hemos resuelto cosas que se dan por hecho en otras latitudes desde hace siglos, así que bien haríamos en concentrarnos en eso en lugar de buscar saltarnos los pasos que conducen al desarrollo: de nada sirve tener carros eléctricos si no hay por dónde conducirlos.

Quizá valdría la pena que nuestros gobernantes se dedicaran por un buen rato a tareas pragmáticas en lugar de desgastarse en esa búsqueda de trascendencia cósmica, ese afán de quedar grabados en la historia, que termina siendo tan inútil como necio.

