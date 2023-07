Más modestia

Varias veces he mencionado en este espacio lo fácil que resulta criticar al Gobierno. Cuando lo hago no me refiero únicamente al actual, sino a todos los que se han enfrentado a la dura tarea de administrar este país, reconociendo que, en esta época tan rebosante de información, cualquier tropiezo acapara titulares a veces tan apresurados como exagerados. Por eso, la gente termina enterándose de cosas que hasta hace poco pasaban desapercibidas y no merecían mayor atención.

Sin embargo, de vez en cuando surgen detalles que justifican al menos un comentario. Es el caso de la exministra de Minas y Energía, quien presuntamente utilizó su poder para presionar a un funcionario de Migración Colombia que no permitía la salida del país de su hijo menor de edad, aparentemente por no contar con la documentación necesaria.

Aunque se podría calificar ese asunto como anecdótico y sin importancia, dado que no hubo nadie realmente afectado y no se hizo daño, ese tipo de actitudes irrespetuosas con las normas enturbian la convivencia ciudadana. Es decir, casi cualquier otro colombiano que hubiese tenido ese percance terminaría seguramente con su viaje cancelado, las vacaciones arruinadas y pasando un muy mal rato. Que un ministro pueda evadir esos controles, solo porque el azar se lo facilitó, no resiste un escrutinio sensato. Entonces, al ser un mal ejemplo, el ciudadano común y corriente deja de encontrar razones para comportarse según las reglas, dado que quienes velan por su cumplimiento también las violan.

En Colombia estamos acostumbrados a que a partir de ciertos niveles de responsabilidad pública los funcionarios actúen como si fuesen los dueños de todo. Se les ve por las calles con su séquito de cortesanos, carros enormes y grandes despliegues de seguridad, no hacen fila, se comportan como divas, incumpliendo horarios y suponiendo que el mundo gira alrededor de ellos. Se les olvida que el encargo es temporal, que son nuestros asalariados y que nos deben respeto. En las sociedades más avanzadas tener deberes públicos no implica tanta parafernalia, se asumen con más modestia y técnica: valdría la pena seguir esas maneras.

La exministra tenía problemas mucho más serios en sus manos, así que desplegar una investigación por el asunto del aeropuerto, complicándola más, quizá no era lo aconsejable. Pudo ser más pragmático que se disculpe con el funcionario y con todos nosotros, que reconozca su falta sin atenuaciones y que pague una multa por el abuso.

