Los Bomberos

La atención y prevención de desastres es una tarea a veces ingrata. Si todo sale bien, si se previenen y atienden de forma acertada y no sucede nada importante, sus responsables resultan prácticamente ignorados, no los vemos, y podemos llegar a creer que no hacen nada. Les quitamos recursos y herramientas y entonces, cuando revientan las crisis, empezamos a darnos cuenta de que nos descuidamos y vienen los golpes de pecho y las declaraciones, que es exactamente lo que está pasando ahora.