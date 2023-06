Me pasó hace poco, en un establecimiento reconocido. Se trataba de uno de esos locales en los que se pide frente a la caja y se espera a ser llamado por el nombre, de tal forma que en realidad la atención se limita a pasarle vasos y platos de cartón al cliente, que luego tendrá que ver cómo encuentra donde sentarse.

Por eso, me pareció muy llamativo que la cajera me preguntara si deseaba incluir la propina en la cuenta. Unos días después, la historia se repitió en un restaurante al que había llegado a recoger un pedido, donde inexplicablemente me cargaron un porcentaje de propina en el costo final, a pesar de que estaba claro que no iba a comer ahí. Tal parece que estamos adoptando indiscriminadamente una tendencia con tintes abusivos que ya empieza a generar fricciones en Estados Unidos y eventualmente en algunos países europeos, y que tarde o temprano tendrá que regularse con mayor claridad.

La propina es una forma de reconocer un servicio que a juicio del cliente ha sido notable, y que por lo tanto merece una gratificación adicional y espontánea.

Entendido de esa manera, constituye un buen aliciente para meseros y bármanes, que encuentran así una motivación evidente para mejorar su desempeño. El asunto se complica cuando, como ya pasa en Colombia, la propina se incluye en la cuenta con tal naturalidad que da lo mismo si el servicio ha sido bueno, malo o estándar, poniendo en aprietos al cliente que, por vergüenza, muy pocas veces reclama su cobro. Al final, hoy en día la propina tiene más pinta de sobrecosto arbitrario que de estímulo, y es inevitable pensar que en algunos casos puede ser usada por los negocios como una forma de completar el salario de buena parte de sus empleados, perdiendo su naturaleza.

Con el incremento de las transacciones electrónicas, surge también la posibilidad de que los trabajadores ni siquiera obtengan todo el monto de las propinas, que fácilmente pueden ser escaqueadas por los dueños de los establecimientos, o cuando menos generar incómodos careos a la hora de cruzar cuentas. Y si nos ponemos a reconocer esfuerzos, vale la pena preguntarse si ese dinero no debería también alcanzar a los cocineros, ayudantes e incluso al personal de aseo, todos ellos responsables de una buena experiencia, según sus capacidades y destrezas.

Personalmente prefiero un escenario en el que los precios de la carta tengan el valor que corresponde, y que la propina vuelva a ser excepcional, motivada por un buen servicio o por algún arrebato eufórico, pero en todo caso, un gesto realmente voluntario y libre de presiones.

