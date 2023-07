La trampa del «Pico y Placa»

La primera columna que publiqué en este espacio, hace unos nueve años, exponía una relación parcial de las razones por las cuales era una mala idea la implantación de un esquema de «pico y placa» permanente en nuestra ciudad. En aquel momento la coincidencia de varias obras de infraestructura obligó la adopción de esa medida de manera transitoria, lo que motivó que algunas voces reclamasen que una vez terminados los trabajos debería implementarse de forma definitiva. Menos mal triunfó la sensatez y el «pico y placa» se desmontó oportunamente.

Esta semana el ministro de Transporte expresó que está considerando sugerir (o imponer) una restricción para los vehículos particulares durante las horas pico en las ciudades colombianas, es decir, un «pico y placa»: lo mismo que no ha funcionado antes y que tampoco funcionará ahora. Siembra desconcierto que se plantee un sistema que no solo no mejora de manera sostenible las condiciones de movilidad, sino que las empeora rápidamente. Por eso, vale la pena recordar sucintamente por qué es desaconsejable proponer tales iniciativas.

Para que la movilidad funcione dentro de niveles aceptables es importante contar con una oferta diversa. Esto quiere decir que se deben construir y mantener espacios y opciones dignas para el vehículo particular, para el transporte público, para el ciclista y para el peatón. Actualmente, y por mucho, las mejores condiciones están dispuestas para los carros, siendo notables las carencias en los demás componentes del sistema.

Recordemos, además, que las restricciones para la circulación de vehículos particulares favorecen especialmente a las familias adineradas, quienes, ante la nueva circunstancia, sencillamente compran otro carro, compran vehículos híbridos o eléctricos, o pagan por poder circular, como sucede en Bogotá. En suma, a los ricos estas decisiones no les supone un detrimento mayor en su estilo de vida. Sin embargo, a quienes con no poco esfuerzo han logrado hacerse con un vehículo y no tienen medios para comprar otro, lo cual define a la gran mayoría de los colombianos, les tocaría vivir peor y enfrentarse a las engorrosas vicisitudes del transporte público.

Lo que se necesita, para empezar, son al menos dos cosas: una política decidida, comprometida, seria y sostenible para mejorar el transporte público y una reeducación para los conductores que, con sus imprudencias y malas prácticas, congestionan el tráfico. Luego habrá que mejorar otros aspectos. Implementar un «pico y placa» es buscar la fiebre en las sábanas y aplazar las soluciones, ojalá no caigamos en esa trampa.

