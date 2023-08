La agonía del Aeropuerto

La concesión para la administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación, modernización y reversión del aeropuerto Ernesto Cortissoz fue adjudicada el 30 de diciembre del 2014 y tuvo como fecha de inicio el 15 de mayo del año siguiente. Han pasado unos 8 años desde aquellos anuncios esperanzadores que permitían creer en una transformación integral del Cortissoz, para que nuestra ciudad pudiese contar con una terminal adecuada a sus condiciones y expectativas de crecimiento. Sin embargo, la realidad no ha sido consecuente con la promesa. Hoy el aeropuerto es una infraestructura sin terminar que ya muestra síntomas de deterioro, fallas en su funcionamiento y un futuro complicado por una disputa legal que no parece tener un final a la vista. Los pormenores de los desacuerdos no podrían explicarse en este espacio. Bastará con mencionar que todo el proyecto quedó a medio camino y que hay abogados intentando zanjar el asunto según los intereses de sus respectivos clientes. Eso salió mal.

Es justo reconocer que ciertas cosas mejoraron, qué tal que no, pero aun así la percepción general de los ciudadanos es de frustración: el aeropuerto quedó congelado en un estado de provisionalidad que ya supera los límites de la tolerancia. En junio de este año la terminal de carga estuvo cerrada por un riesgo de colapso, una situación vergonzante que no admite justificaciones y que refleja las limitaciones de la intervención. Para empeorar las cosas, algunos de los componentes que en principio ya están terminados (por ejemplo, la zona de comidas cercana a las salidas nacionales), resultan deficientes y no llegan a satisfacer a los viajeros.

Además de todo eso, la conectividad tampoco ha logrado mejorar significativamente. El Cortissoz era, según estadísticas del 2022, el séptimo aeropuerto del país por volumen de pasajeros, superado por Santa Marta y San Andrés y muy lejos de Cartagena, que casi duplica sus cifras. La quiebra reciente de Viva y de Ultra Air permitió que de nuevo Barranquilla llegase al quinto lugar por el impacto que la desaparición de esas aerolíneas tuvo en los aeropuertos mencionados, un hecho lamentable y fortuito que no puede atribuirse a una gestión local. De las vías de acceso, mejor ni hablar.

En suma, Barranquilla tiene un aeropuerto maltrecho, con conectividad limitada y vías de acceso deficientes. Hará falta un esfuerzo conjunto de la gobernación y de las alcaldías correspondientes para mejorar sus condiciones, siempre y cuando los responsables estén dispuestos a enfrentarse con decisión a ese complejo problema.

moreno.slagter@yahoo.com