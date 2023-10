Fuego admonitorio

El fin de semana pasado se incendiaron dos discotecas en Murcia, España, con un saldo de trece víctimas y varios heridos. Uno de los escenarios plausibles indica que las condiciones para la rápida evacuación de uno de los locales no eran las mejores, dada la disposición laberíntica de algunas zonas y la falta de salidas de emergencia adecuadas. Con consecuencias mucho más terribles, hace poco pasó algo similar en Irán durante la celebración de una boda, fundamentalmente por la activación de fuegos artificiales en el interior de una nave forrada de materiales altamente inflamables. Las muertes asociadas a esos dos sucesos eran evitables, si las condiciones de los lugares siniestrados se hubiesen acogido a las normas básicas de seguridad contra incendios y al sentido común.

Cada vez que ocurren este tipo de acontecimientos, relacionados con el manejo de grandes grupos de personas, suelo pensar en las características que distinguen a los lugares más concurridos de nuestra ciudad, especialmente en aquellos que están cerrados o que frecuentan niños y personas vulnerables.

Algunas situaciones inquietan y pueden ser comprobadas a simple vista. Malas decisiones de diseño, que terminan configurando cuellos de botella para entrar o salir, especialmente en locales de esparcimiento, no parecen impedir que los negocios funcionen. A veces una cosa tan sencilla como asegurar que las puertas abran hacia afuera o tengan mecanismo anti-pánico puede ser la diferencia entre un mal rato y una tragedia. Así mismo, vale la pena preguntarse si los materiales que decoran ciertos establecimientos, tanto plástico y plantas artificiales, pueden convertirse en combustible mortal en caso de una conflagración. Da la impresión de que no hay una autoridad que realice inspecciones continuas o expida avales que puedan verificar regularmente que los usuarios de esos lugares no corren riesgos innecesarios.

Es normal que la cotidianidad nos vaya apaciguando los mecanismos de alerta y que poco a poco ablandemos nuestras posturas ante las posibilidades de una emergencia. Quizá a varios de nosotros nos hayamos fastidiado cuando en nuestros lugares de trabajo somos invitados a participar en simulacros de evacuación, o nos incluyen en jornadas de capacitación para el manejo de eventos catastróficos, o en cualquier otro ejercicio que busque prepararnos para los desastres.

Pensamos que nada va a pasar, que esas cosas son improbables, o peor, que todo es una pérdida de tiempo. En cualquier caso, sería recomendable revisar nuestras posturas frente a la mitigación de los riesgos, mejorando y haciendo evidentes las prácticas de prevención o implementándolas si no las hay.

moreno.slagter@yahoo.com