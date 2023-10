Frente al horror

A veces cuesta mucho mantener el optimismo, o al menos algún grado de estimación sensata sobre el futuro. A pesar de las correctas apreciaciones de autores contemporáneos que sigo con dedicación y en los que busco solaz con frecuencia (el prometedor porvenir que define Steven Pinker, o los juicios razonables de Thomas Sowell), que invitan a no caer en fatalismos inútiles ni en narrativas apocalípticas, el peso de ciertos sucesos conlleva una comprensible desviación temporal de la senda prudente. Lo que se desató el fin de semana en Medio Oriente agrega un eslabón más a la cadena de infortunios que parece no aflojar desde la aparición de aquel virus que todos recordamos.

Las atrocidades no dejan de sorprender. En un conflicto tan complejo, con asuntos irresueltos que llevan al comienzo mismo de la historia, no vale la pena señalar hoy quiénes las perpetran o por qué se cometen, al menos no en este breve espacio. Nada puede justificar la decapitación de bebés, o el ataque a mansalva de personas desarmadas, indefensas y pidiendo clemencia. Tampoco los secuestros, un crimen que nace justamente del afecto que tenemos por nuestros semejantes, una aberración que utiliza los mejores sentimientos del ser humano, la compasión, la solidaridad y la empatía; para hacer daño y chantajear. Comprobar que en eso seguimos, triturándonos por milenios, es desolador.

Es fácil entregarse a la rabia y a los sentimientos vengativos. Es fácil reaccionar. Sin embargo, por comprensible que eso sea, es probable que no constituya una buena opción ni que lleve a una mejor situación en el largo plazo. Se reclama otro tipo de esfuerzo, mucho más demandante.

Hay que acudir, entonces, a la filosofía, y puede que el último recurso sea el estoicismo. Aceptar lo que ocurre y responder a ello lo mejor que podamos —una atrevida síntesis de esa corriente de pensamiento— parece una postura necesaria desde que fue planteada por Zenón hace 2 300 años. Incluso frente a la muerte y el sufrimiento más absurdo, como el que estamos presenciando, esa estrategia que proponía Marco Aurelio, al recogerse en la ciudadela interna y actuar en consecuencia, sigue siendo válida.

Así lo dijo el filósofo emperador romano en sus Meditaciones: «La impasibilidad es necesaria en presencia de los acontecimientos que provienen de causa exterior; la justicia en las obras que nacen de ti: en otras palabras, los impulsos y las acciones deben limitarse a hacer bien a la sociedad, porque todo esto es conforme a tu deber natural».

Frente al horror, lo heróico es persistir con la bondad.

moreno.slagter@yahoo.com