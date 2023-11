Energía cara

Durante el último año, los precios de la energía en nuestro país se han incrementado significativamente. En Barranquilla, cotejando la tarifa del kWh cobrada por Air-e para los usuarios residenciales entre noviembre del año pasado y noviembre de este año, encontramos una subida cercana al 33%, una cifra muy por encima del dato de inflación. Los lectores que hayan tenido la precaución de guardar sus facturas lo podrán comprobar. Ni hablar de la gasolina, cuyo incremento desde octubre del 2022 ya superó el 50% y parece que todavía se encarecerá varios puntos más. Una situación inquietante.

El caso de los precios de la gasolina tiene un sustento comprensible, entendiendo que era necesario desmontar unos subsidios y lograr cierta paridad con respecto a otros mercados: en este momento a los colombianos nos cuesta casi lo mismo llenar el tanque del carro que a los gringos. Puede entenderse que estamos viviendo un momento de ajuste, difícil, pero que al menos parece tener un final a la vista.

Lo de la energía eléctrica es otra historia. Los desmesurados incrementos en el precio no son fáciles de entender y no vale la pena intentar una explicación sensata en este espacio. Sin embargo, Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos, ofrece alguna luz: «Cuando un servicio público esencial es provisto por unos cuantos agentes es indispensable una regulación vigorosa y centrada especialmente en los intereses de los usuarios, dejando claro que en ningún momento se afectará la suficiencia financiera de las empresas. Desafortunadamente hasta el momento, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no ha actuado con la celeridad que la situación amerita».

Las palabras finales del Superintendente, de mediados de septiembre, son generosas. Lo cierto es que la CREG está, en el momento en el que escribo esta columna, desmantelada e inoperante. Después de los vaivenes del presidente, que hace unos meses expidió un decreto que pretendía retomar algunas de sus funciones en la Comisión, de un buen rato con miembros interinos, y plagada de una indecisión inexplicable, hoy la CREG no existe.

Entonces, si bien el asunto es complicado, lleno de variables técnicas e intereses encontrados, también hace falta una gestión más responsable y decidida por parte del Gobierno, que a veces parece entretenerse más de la cuenta con los acontecimientos globales, en lugar de solucionar los problemas que acosan a sus ciudadanos. Con la gasolina y la energía eléctrica por las nubes y subiendo, quizá sea un buen momento para dejar de mirar hacia el Mediterráneo y revisar con juicio lo que pasa en casa.

moreno.slagter@yahoo.com