En contra del peatón

Un juzgado de Barcelona ha ordenado revertir las obras de peatonalización de la calle Consell de Cent, que fue intervenida recientemente bajo el gobierno de la alcaldesa Ada Colau. Se trata de un proyecto con algo más de 2,5 km de longitud, complementado con plazas y espacio público de buena calidad, enmarcado dentro del plan de renovación urbana del emblemático Ensanche barcelonés. La idea general es abrirle campo al peatón y a diversos modos de movilidad sostenible, aumentar los espacios verdes y, en cierta forma, alinearse con algunas directrices europeas que intentan mitigar los duros efectos ambientales y climáticos propiciados por la acelerada urbanización. Por eso resulta tan sorprendente que una jueza haya decidido demolerlo todo y volver a construir la calzada vehicular.

Guardando similitudes con nuestros recursos al debido proceso, la lógica que llevó a la jueza a tomar su decisión se sustenta en un error en las formas y procedimientos: dado que esa calle está catalogada como «vial» en el Plan General Metropolitano (equivalente a nuestro POT), había que solicitar primero una modificación de ese documento. La demanda la instauró Barcelona Oberta, una asociación privada de comerciantes que, según lo establecen en su sitio web, representan al turismo de compras en la ciudad catalana. Los vecinos, usuarios y comerciantes del paseo peatonal, que han valorado de forma positiva la intervención, no tardaron en mostrar su descontento con la decisión judicial, desconcertados ante la posibilidad de perder lo ganado y calificando la sentencia como irresponsable.

Al final, el portavoz de la asociación ha expresado que no tienen intención de exigir el cumplimiento de la orden judicial: «queremos tranquilizar a la ciudadanía: no vamos a pedir que se reviertan las obras, solo queremos garantizar el acceso del coche a la ciudad». Aparentemente los carros necesitan defensa y no les basta con acaparar casi todo el espacio público de las ciudades.

El episodio es incomprensible. En Europa, las calles peatonales enriquecen la vida urbana, dinamizan el comercio y mejoran las condiciones ambientales del entorno en el que se implantan. Nunca falta algún opositor aislado, pero suele ser inconsecuente. Las peatonalizaciones son proyectos bienvenidos y acogidos con beneplácito por la gran mayoría, sin embargo, parece que aún en los rincones más civilizados del mundo, en ciudades con posiciones vanguardistas como Barcelona, persiste la idea del peatón como un fastidioso estorbo. Que esa actitud no haya sido erradicada, siembra cierto desconsuelo.