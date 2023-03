El taxímetro

El Área Metropolitana de Barranquilla declaró desierta la licitación del taxímetro (Sistema Inteligente de Transporte, SIT, del transporte público individual). Según la entidad, el único proponente no cumplió con uno de los requisitos jurídicos que estaban establecidos. Nada cambiará en el corto o mediano plazo, así que los barranquilleros y quienes nos visiten, seguirán interactuando con los taxis de la misma forma que lo han hecho siempre. Es llamativo que las intenciones de regular ese servicio acumulen tantos fracasos en línea, evidentemente hay algo de fondo que está entorpeciendo la idea, un error estructural que no se ha logrado identificar o que no se ha podido resolver.

La implementación del taxímetro pretende regular el cobro de las tarifas asociadas al servicio y facilitar la relación del taxista con sus clientes. Su versión más básica, que es la misma que existe desde 1891, entrega la información al finalizar el trabajo, cuando el usuario llega a su destino. Esto supone una incertidumbre para el pasajero, que no sabe cuánto le va a costar la carrera cuando inicia su trayecto. En varias ciudades del mundo ese es el tipo de sistema vigente, unas pequeñas cajas misteriosas que van mostrando en tiempo real el pago que será necesario abonar al final del recorrido.

Sin embargo, hoy hay herramientas tecnológicas que permitirían saber de antemano cuánto nos cobrará el conductor y así poder tomar la decisión más conveniente. También es posible incluir en la interfaz una variable que le facilite al usuario «negociar» su carrera previamente, una práctica muy arraigada en nuestro medio. Hace varios años Uber ofrecía algo parecido: era posible plantear una generosa propina a cambio de una recogida más oportuna.

Barranquilla tiene entonces la oportunidad de experimentar un leapfrogging con su SIT. Se trata de evitar ciertas tecnologías que ya están atrasadas para permitir la implementación de soluciones más eficientes. Así pasó en varios países africanos: cuando estaban lejos de terminar sus redes de telefonía alámbrica, todo se detuvo para pasar directamente a la telefonía celular, se «saltaron» una fase tecnológica. Seguro que nuestros taxímetros no serán esas cajas misteriosas que mencioné antes, sino sistemas inteligentes, interactivos y confiables. Daremos el salto.

La pregunta que persiste es ¿por qué no ha sido posible sacar adelante una iniciativa que beneficiaría a todos los actores involucrados? Ojalá esa inquietud se resuelva pronto y nuestra ciudad pueda estar a la vanguardia en ese aspecto de su movilidad.

