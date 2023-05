Los peajes existen desde hace varios siglos. Se han encontrado datos que sugieren la implantación de peajes en los caminos de la Edad Media europea, aunque también hay alguna referencia de cobros similares en las rutas que llevaban a la antigua Babilonia, milenios atrás. La idea general es financiar, parcial o totalmente, la construcción y el mantenimiento de una obra de infraestructura importante, de tal forma que sus usuarios se sumen al esfuerzo aprovechando los beneficios de su implementación. Por eso la mayoría de los grandes túneles y puentes, incluso los de los socialistas países escandinavos, cobran altos peajes por su uso (el peaje del puente que une a Suecia con Dinamarca, por ejemplo, cuesta 50 euros). En nuestro entorno se intenta hacer algo similar.

En realidad, los peajes son necesarios. Sería necio insistir en posiciones que pretendan desmontarlos del todo o desestimarlos como un mecanismo efectivo para mejorar los sistemas de transporte, dinamizar el comercio y fortalecer la economía. Sin embargo, el caso que nos ocupa, el del polémico peaje de Papiros, puede tener algún grado de justificación que invita a buscar, al menos, un punto medio para cerrar la discusión.

El peaje de Papiros se habilitó hace casi treinta años, motivando no pocas reacciones en contra. Tanta fue la presión, que en su momento la gobernación del Atlántico decidió ejecutar un proyecto que permitió salir de Puerto Colombia de una manera alternativa: la vía que empalma la «ye de los chinos» con la carrera 51B, una decisión sensata que por mucho tiempo calmó los ánimos. Hasta que hace pocos meses, por la confluencia de las obras de la Gran Vía y el deterioro del tramo de carretera frente al lago del Cisne, varias comunidades volvieron a exigir el desmonte definitivo del peaje mediante bloqueos y ataques a las talanqueras.

La respuesta del gobierno fue suspender el cobro por un tiempo, pero sin expresar con claridad el alcance de la medida, hasta que finalmente anunció que establecerá una tarifa de $1,800 pesos para los vehículos de categorías 1 y 2 a partir del próximo mes. Desde luego, se esperan nuevas manifestaciones y contratiempos.

La disminución de la tarifa es un avance, pero quizá falta algo más. Puede ser buena idea permitirles a los usuarios regulares comprar anticipadamente el mes de uso del peaje con descuentos adicionales. También podría acordarse de que mientras la Carrera 51B y el tramo frente al lago del Cisne no se terminen, no se cobre el peaje. En suma, más nos vale buscar acuerdos y no seguir con discordias que enlodan y poco aportan.

