El Mal Ejemplo de la COP28

Durante estos días, y hasta el 12 de diciembre, se está celebrando en Dubái la vigésimo octava conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mejor conocida como la COP28. El encuentro pretende ser una oportunidad para mejorar y acelerar la respuesta frente a la crisis climática, reuniendo a líderes de gobiernos, negocios, ONG y miembros de la sociedad civil. Es un evento rimbombante que es cubierto con amplitud por los principales medios de comunicación a nivel global.

Diferentes autores han puesto en duda los resultados que se desprenden de ese tipo de cumbres. Aunque me uno parcialmente a esas inquisiciones, creo que esos despliegues burocráticos son muy útiles para darle relevancia a los temas que se discuten. De hecho, el cambio climático acaparó varios titulares, especialmente la semana pasada, y seguramente al final saldrá una declaración muy llamativa. Algo es algo.

Esta versión de la COP presenta al menos un par de paradojas. La más obvia es que el país en el que se celebra es la quinta potencia petrolera del mundo, es decir, una parte importante del problema. Al parecer no hay ningún impedimento moral para disfrutar de las comodidades y lujos que el negocio del petróleo permite. Supongo que los escenarios fastuosos, los hoteles de fantasía y la atención de primera, suavizan la contradicción.

Pero quizá la incoherencia más gruesa tiene que ver con la naturaleza misma de la conferencia. Se espera que en total unas 400 000 personas visiten Dubái durante estas dos semanas. La gran mayoría de esas personas viajarán en avión, dado que es muy complicado utilizar otro medio de transporte más sostenible. Eso quiere decir que la huella de carbono que dejará la COP28 será por mucho la más grande en la historia del evento. Si esto es tan claro, ¿por qué no celebraron un encuentro virtual?

Después de la experiencia de la pandemia nos quedaron varias herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo de actividades sin la necesidad de desplazarse miles de kilómetros. Será que viajar hasta el país árabe y entretenerse unos días en tan exótico paraje es un aliciente muy poderoso, que bajo el manto de la buena intención que hay detrás de la COP, matiza el exabrupto.

El mensaje, me temo, es incompleto. Pocas cosas edifican más que enseñar con el ejemplo, pero si los adalides de la responsabilidad climática no son capaces de cambiar sus formas y plantear metodologías que consuman menos recursos, ¿qué esperan que hagamos los demás? La COP28 en Dubái va quedando muy bonita, sin duda, aunque para lograrlo están haciendo todo lo que nos dicen que no debemos hacer.

