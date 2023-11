El equilibrio

Hace poco, una persona que conozco estropeó su carro al accidentarse con un hueco gigantesco en plena calzada. Fue en el norte de Barranquilla, en un sector con alto tráfico y consolidado urbanísticamente. El incidente le saldrá muy costoso, dado que involucró buena parte de la suspensión delantera y otros componentes mecánicos, de tal forma que la factura le supondrá un gasto de varios millones de pesos. Mientras el afectado me contaba su mal rato, me animé a preguntarle si consideraría hacer algún reclamo al Distrito por sus pérdidas, lo que terminó arrancandonos unas carcajadas.

El hueco que causó el accidente no estaba señalizado y lleva años sin repararse, así que con el paso del tiempo ha ido empeorando su condición. De vez en cuando algunos vecinos ponen unas ramas o algún bulto para prevenir a los conductores, pero tal parece que las autoridades competentes no se dan por enteradas. Da igual, aunque haya culpables directos, nadie va a responder.

Sin embargo, no debería ser descabellado ni cómico exigir compensación. Al fin y al cabo, la mayoría de los ciudadanos pagan varios impuestos que se justifican bajo la promesa de unas condiciones mínimas, o al menos así debería entenderse. Derechos de rodamiento, impuestos departamentales, seguros varios, revisiones tecnicomecanicas, impuesto predial, impuesto de renta; el catálogo de desembolsos es amplio y debería ser retribuido. Un peligroso cráter en la mitad de la vía no es aceptable.

No hay equilibrio. El Estado puede complicarle la vida a cualquiera por no pagar sus impuestos, perseguir incesantemente a un conductor que ha olvidado, o no ha podido, renovar su SOAT, incluso embargar sus propiedades a quien se atrasa con algo, pero no pasa nada cuando es el Estado quien no cumple. Hay varios ejemplos. Todos pagamos una inexplicable tasa de seguridad y convivencia ciudadana, pero hay que salir a la calle con mil prevenciones; pagamos salud, pero quién puede prefiere adquirir un seguro médico privado; pagamos alumbrado público, pero hay sectores a oscuras. Lo que se debe gastar el ciudadano común y corriente en servicios que el Estado se supone que brinda es desproporcionado.

Vivimos hace rato en un Estado hostil, que pide mucho y poco da. En la mayoría de los casos, cuando hay una relación así de desequilibrada, lo que sucede es que alguno de los involucrados termina aburriéndose. A veces eso se manifiesta de manera violenta, o mediante acciones temerarias y contundentes. El peligro es que, cuando los aburridos son millones, casi nunca pasan cosas buenas. Convendría restaurar el equilibrio.

