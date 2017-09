Lo que se pregunta por ahí: Sobre memes, corchos y perifollos

Columnas de opinión

Pregunta: ¿Por qué se les llama memes a los chistes que circulan por la red y de dónde viene ese término? PAD, n. d.

R.: Viene del latín mimēsis, y este del griego mímesis, dos palabras que en sus idiomas significan imitación, y de ahí que meme pueda traducirse como “algo que se imita”, es decir que se repite, con o sin variaciones. Los memes, que en los últimos años, gracias a las redes sociales, han llegado a un público masivo, son manifestaciones culturales en forma de imágenes o textos, por lo general chistosos, cuyo contenido puede interesar o ser reconocible por una comunidad. Se diseminan a gran velocidad, y no se reproducen, sino que se imitan o se repiten, muchas veces con mutaciones. El término fue acuñado en 1976 por el biólogo evolutivo inglés Richard Dawkings en su libro El gen egoísta, en el que plantea que los memes se suceden, evolucionan y se propagan “por la cultura humana” del mismo modo que lo hacen los genes “por el patrimonio genético”. Esto equivale a que si un gene es la unidad mínima genética, un meme es la unidad mínima cultural, que se difunde por una cadena cultural similar en su representación a una de ADN, donde se localizan los genes. Se dice que el primer meme fue esta cara feliz horizontal :-) creada en 1982.

P.: ¿De dónde viene la expresión “me corchaste”? Alejandro Franco, Barranquilla.

R.: Si una persona indaga a otra para enterarse de algo, confundirla o probar su conocimiento o su habilidad para pensar, y esta última declara su ignorancia, o su respuesta es errada, puede exclamar “¡me corchaste!”, o la primera puede decir: “¡Te corché!”. Este es un colombianismo que se remonta a la época en la que no había tapas metálicas, y las botellas, incluidas las de cerveza, se tapaban con corchos. Por tratarse de una autoridad en el asunto, transcribo lo que al respecto dice el Lexicón de colombianismos, aunque me luce forzado: “[La expresión] tal vez provenga de que quien ha quedado avergonzado, humillado o turbado [por haberse equivocado o no saber la respuesta, se siente] como comprimido en una botella tapada con un corcho”.

P.: Circula un meme que atribuye el origen del verbo emperifollar a la elegancia del diplomático estadounidense John Peurifoy. ¿Es eso cierto? JBG, Barranquilla.

R.: Busqué fotos de Peurifoy en internet, y, en efecto, luce como un individuo elegante o, al menos, como alguien correctamente vestido. Si bien en todos los idiomas hay palabras derivadas del nombre o del apellido de una persona, este no es el caso de Peurifoy. En realidad, el verbo emperifollar viene de perifollo, planta parecida al perejil, aromática y gustosa, usada para condimentar y adornar platos, y, además, exuberante, con hojas rizadas como encajes y una flor blanca en forma de sombrilla constituida por flores muy pequeñas, o sea, es una planta “emperifollada”, como lo está quien se viste con cuidado y muchos atavíos.

