Las películas ganadoras en el Festival de Cannes 2017

Con algunas sorpresas y otras confirmaciones se dieron a conocer las premiaciones del 70º Festival de Cine de Cannes en la ceremonia de clausura donde Mónica Bellucci dio la bienvenida a los asistentes, y el presidente del jurado, Pedro Almodóvar y la actriz francesa Juliette Binoche realizaron la entrega de los premios.

La maravillosa cinta del director sueco Ruben Östlund, The Square, una sátira al mundo del arte contemporáneo, con alto contenido de crítica social, fue la ganadora de la Palma de Oro.

Nicole Kidman, que participa en cuatro películas, recibió un premio especial por el aniversario número 70 del Festival mientras el Gran Premio lo obtuvo 120 Beats per Minute, la película que recuenta el movimiento Act Up que efectuaron los enfermos de SIDA en los años 90 y que muchos consideraban podría ser la ganadora.

Como Mejor Directora ganó Sofía Coppola por The Beguiled, siendo la segunda mujer en ganar este galardón en el festival, y el Premio del Jurado lo obtuvo Loveless del director ruso Andrey Zvyagintsev, quien muestra aspectos disfuncionales de la sociedad rusa a través de la búsqueda de un niño desaparecido.

Como Mejor Guión ganó la cinta de Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou por The Killing of a Sacred Deer y Lynne Ramsay por You Were Never Really Here. Como Mejor Actor, Joaquín Phoenix por You Were Never Really Here y Mejor Actriz, Diane Kruger por In the Fade.

El Mejor Cortometraje lo obtuvo Xiao Cheng Er Yue por Qiu Yang y la mención del jurado fue para The Ceiling de Teppo Airaksenen.

En la segunda categoría, Una Cierta Mirada, los ganadores fueron:

Mejor película: Lerd (Un homme intègre), de Mohammad Rasoulof

Premio del Jurado: Las hijas de Abril, de Michel Franco

Premio a la mejor dirección: Taylor Sheridan for Wind River

Premio mejor actriz: Jasmine Trinca por Fortunata, de Sergio Castellitto

Premio mejor narrativa poética: Barbara, de Mathieu Amalric

En la rueda de prensa surgió nuevamente el tema de la poca diversidad debida a su vez a la falta de oportunidades, que se espera con el tiempo, vaya superando las barreras. “Cuando tengamos mas mujeres que cuenten su historia tendremos caracteres mas auténticos que no solo reaccionen a los hombres a su alrededor sino que presentan su propio punto de vista”, comentó Jessica Chastain, miembro del jurado, y “no estaría mal unos cuantos afroamericanos” dijo Will Smith.