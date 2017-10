Las Farc y el diccionario

Columnas de opinión

Siguen burlándose las Farc –o ‘la Farc’, como se llaman ahora– de la sociedad colombiana. Hace unos días Jesús Santrich, un exjefe guerrillero, amenazó con demandar al representante a la Cámara Edward Rodríguez por haberlo llamado “asesino” en medio de una audiencia pública, siendo que él, Santrich, ya está “amnistiado” (algo luego desmentido por el ministro de Justicia). Y esta semana otro líder de esa organización, Carlos Lozada, le respondió a ciertos cuestionamientos que Santiago Castro, el presidente del Consejo Gremial, hizo sobre la JEP con el siguiente trino: “Si la Farc, antes de hacer política debe pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio.”

Al prontuario de las Farc habría que añadirle dos nuevos delitos. Uno, contra el idioma. Y otro, de lesa retórica.

Comencemos por decir que una cosa es el derecho y otra el diccionario. Como bien sabemos en Colombia, el derecho es un utensilio de goma: se estira o se contrae según la voluntad del poder de turno. En nuestra tierra sin ley, el derecho es una cauchera, un elástico, un condón.

El diccionario, en cambio, es, como dijo Gabo alguna vez, “el único libro que no se equivoca”. Yo no sé si el señor Santrich le quitó la vida a alguien con sus propias manos o si dio la orden para que otro lo hiciera –eso lo determinará la JEP–, pero la organización que representa sí lo hizo, a gran escala. Y el diccionario tiene un término nítido para designar a quienes cometen ese acto: el que empleó el representante Rodríguez. El acuerdo firmado con el gobierno podrá cambiar la Constitución y las leyes, pero no puede cambiar el significado de las palabras. A menos que, como afirman algunas interpretaciones del mismo, un día de estos se declare la prohibición de llamar a las cosas por su nombre, para no incomodar a los exmilicianos. En cuyo caso este ciudadano se declara desde ya en desobediencia civil y lingüística.

Para identificar el crimen retórico, cometido en el trino de Lozada, acudimos también al libro que no se equivoca. La entrada pertinente es ‘non sequitur’, frase latina que significa “una conclusión que no se sigue de las premisas”, una cosa que nada tiene que ver con la otra, una ruptura de la coherencia. En otras palabras, un disparate. Quizá valga la pena, además, explicarle al exguerrillero cómo funciona esta sociedad generosa a la que él decidió acogerse y que, tras amargas discusiones intestinas, le ha extendido un holgado pacto de perdón.

Esos “negocios” a los que usted se refiere con tácito desdén, señor Lozada, son, ni más ni menos, los que proveen los recursos para que la nación funcione. Sin los tributos que ellos le aportan al Estado, no serían posibles las vías, la educación, la salud o la paz. No habría Congreso para que ustedes deliberen en curules gratuitas, ni JEP que les indulte sus crímenes. Esos “negocios” son, además, el único mecanismo efectivo para reducir la pobreza de los pueblos, ideal que ustedes dicen profesar, pero que, en medio siglo de alharaca sangrienta, no hicieron sino impedir.

Esa guerra, por la cual buscaron demostrar la validez de sus supuestos ideales revolucionarios, la perdieron. Y perderán también la que declaró Santrich, pues la guerra contra el diccionario no se puede ganar.

