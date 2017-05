Columnas de opinión

Las élites políticas no aprenden de sus errores

El fin de semana pasado tuve la oportunidad de charlar en Madrid con Susan Watkins y Perry Anderson, editores de la New Left Review, la veterana revista de pensamiento de la izquierda internacionalista. Era una entrevista para La Marea, un medio de izquierdas español bastante menos veterano, y en ella los dos afirmaban que las élites de varios países han cometido graves errores en los últimos tiempos por pura condescendencia. Por ejemplo, recordaban cómo el primer ministro David Cameron se arriesgó de forma oportunista con la convocatoria del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea porque no dudaba de que iba a ganarlo y no imaginó en absoluto el enorme potencial de la consulta para el voto protesta antiestablishment.

Del mismo modo, los demócratas en Estados Unidos auparon a la candidatura a la Casa Blanca a Hillary Clinton, a pesar de que el ambiente de frustración entre las bases tradicionales del partido no era muy propicio para una persona que llevaba como nadie la etiqueta de representar el establishment (bien es cierto que Hillary le sacó casi tres millones de votos a Donald Trump y solo perdió por estrechos márgenes en algunos estados clave).

A menor escala, y con consecuencias menos graves, en España se acaba de producir otro episodio en el que el pueblo raso se revuelve contra las élites. Contra todo pronóstico, el pasado domingo Pedro Sánchez se impuso con un margen amplio en las elecciones primarias del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para elegir su secretario general. El pasado octubre, Sánchez había tenido que abandonar la jefatura del principal partido de la oposición porque buena parte de la cúpula y los pesos pesados tradicionales del partido vetaron su oposición a una abstención frente al Partido Popular que permitía que el conservador Mariano Rajoy siguiera gobernando en minoría. Igualmente, les alarmaba que el líder socialista intentase fraguar una alternativa de gobierno complicadísima –o casi imposible– con el grupo de izquierda radical Podemos y los separatistas catalanes.

Ahora Sánchez ha reconquistado el poder en el PSOE en contra de prácticamente todo el aparato. Su principal rival, Susana Díaz, presidenta de Andalucía –la región más poblada del país y el mayor feudo de los socialistas– contaba con el apoyo de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como con casi todos los poderosos barones regionales del PSOE y de El País, el principal diario de España. Díaz estaba tan segura de su victoria que ni siquiera se molestó en presentar un programa a los 187.000 militantes socialistas hasta el último momento de la campaña, y lo hizo solo después de un debate televisivo con Sánchez y Patxi López, el tercer candidato en liza. A final, la mitad votó a favor del secretario general defenestrado en octubre frente al 40% de Díaz y el 10% de López. El resultado es una bofetada en toda regla para el establishment del PSOE, que cayó también en la trampa de la condescendencia.

@thiloschafer