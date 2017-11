Columnas de opinión

Es de madrugada, y llueve. Huele a Barranquilla cuando empieza a despedirse de la época invernal. Es la hora en que los olores transitan plácidamente por el aire; incluso puede sentirse el aliento de los insectos y el secreto bálsamo de las plantas. Huele la lluvia, y huele la madrugada. Sin embargo, en el fugaz entreacto en que sucede diariamente el milagro de la luz, comienzan a irrumpir en el ambiente otros olores cotidianos. Como si fuera una estructurada melodía que estremece la sustancia emocional, emergen de las cocinas, cuando clarea, las fragancias habituales; son aromas consignados en la infancia: café, guineo verde sancochado, arepas, revoltillos, patacones y todas esas delicias tempraneras que, por tradición, han preparado con maestría las manos de las mujeres. Un saber que está ligado naturalmente con la lúdica y el gozo, pero atado culturalmente a la obligación y al sometimiento. Las mujeres hemos existido en un universo estético en el que priman la imaginación, los colores, los sabores y los olores, pero que ha sido subvalorado hasta por nosotras mismas. Quizá tras las diestras manos que preparan alimentos hay quienes aún desconocen que no hay lugar más inspirador y liberador que una cocina, si se sabe utilizar como a uno le viene en gana. Yo no sé si a usted –lector/lectora– le ha pasado, pero es posible encontrar el equilibrio observando la simetría de las semillas de berenjena, o perderlo fatalmente ante la vertiginosa seducción que proviene del filo de los cuchillos. Alrededor de un fogón se reducen las razones y se magnifican las emociones, luego, no es fortuito que el maridaje existente entre gastronomía y literatura, y que ha sido una constante histórica, cada día cobre más fuerza.

Se ha dicho de las mujeres que somos las que tenemos la sartén por el mango. Pues bien, en sentido literal lo hemos tenido, y sí que hemos soportado infinitos mangos frente al fogón; en cuanto al sentido metafórico, esa frase que insinúa que tenemos el poder, me temo que es una astuta jugarreta masculina que supone una falaz afirmación de la cual hicimos eco con indolencia. Efectivamente, a través de las prácticas culinarias las mujeres obtuvimos un saber desprovisto del deseo de reconocimiento y desligado del éxito económico; pero el sistema capitalista, implacable ante lo que intuye como una fuente generadora de más riquezas, pronto tradujo en poder ese saber, y, como era de esperarse, la autoridad gastronómica fue llevada desde el pródigo ámbito femenino, al competitivo escenario masculino obsesionado con estrellas Michelín. La cocina les sigue perteneciendo a las mujeres, aunque, en mayoría, los chefs tienen el dinero y el poder. Y no se trata de hacer juicios sexistas, pero me pregunto ¿por qué la doctrina feminista no habrá conseguido incorporar exitosamente una herencia tan valiosa como la culinaria al renombrado proceso de empoderamiento?

berthicaramos@gmail.com