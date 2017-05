Columnas de opinión

La nueva narrativa

Todo ser humano tiene una narrativa propia, una historia de sí mismo que le sirve para responderse preguntas como “¿quién soy?”, “¿de dónde vengo?”. Las naciones también tienen la suya, en la que abrevan los ciudadanos para construir su sentido personal de identidad. Pero, además, casi todas las grandes hazañas colectivas han sido impulsadas por esa intuición de una historia compartida, un pasado y un destino que le pertenecen a un pueblo por derecho propio y por los que vale la pena hacer importantes sacrificios. ¿De dónde habría sacado el pueblo de Israel la fortaleza para errar 40 años en el desierto si Jehová no le hubiera prometido la tierra de Canaán?

Pero no toda narrativa es liberadora, o vigorizante. Durante décadas, la narrativa colombiana fue de victimización. Nuestra mitología se edificó por capas: primero las guerras primigenias que narran los libros de historia; luego las sangrientas pugnas políticas de mediados del siglo XX; después el terrorismo guerrillero, que desembocó en su espejo, la ofensiva paramilitar, y en atrocidades sin nombre de lado y lado. Y los ajustes de cuentas, las ráfagas de la marimba, la pentonita de los carteles, los sicarios en moto, las pescas milagrosas, los magnicidios, la desesperanza. El miedo fue nuestra sombra, y Colombia se acostumbró a verse —y a narrarse— como una masa impotente de ciudadanos martirizados. No importaba de dónde vinieran las balas: de arriba o de abajo, de la izquierda o la derecha, del Estado o de los enemigos del Estado, el inconsciente nacional las registraba todas como una sola violencia sorda, una situación permanente de agresión y zozobra.

Ahora que iniciamos otro capítulo de nuestra historia, el posconflicto, el uso de la fuerza no se va a esfumar (hace tiempo que el conflicto dejó de ser una de las principales causas de homicidio en el país), pero la narrativa vigente comienza a desinflarse. Sin conflicto habrá violencia, mas no ‘Violencia’ mayúscula y entrecomillada, con nombre propio como la tela de Obregón. Y eso es motivo de aplauso, pero provoca, asimismo, una crisis. Pues no debemos olvidar que la ‘Violencia’, aunque sea un referente negativo, ha sido nuestro principal factor de identidad y cohesión nacional. Cuando un pueblo que solo sabe verse y entenderse a sí mismo de determinada manera rompe el prisma, necesita uno nuevo para no caer en confusión. Eso subyace, en parte, al desconcierto general que se percibe hoy. Necesitamos un nuevo propósito colectivo que no sea solo sobrevivir.

No sé cuál pueda ser ese poderoso mito que ordene el caos de esta sociedad (o de cualquier otra) y le dé sentido. Hay que soñarlo y construirlo. Desde mi orilla, propongo que ese sueño apunte a la cultura, la educación, la investigación, el emprendimiento, el desarrollo económico y la expansión del mercado: metas mundanas que conducen al progreso material y espiritual de la sociedad. Y que, paralelamente, nos alejemos de ideales románticos —tan irresistibles para nosotros los latinoamericanos— como ‘dignidad’, ‘hermandad’ o ‘justicia social’: taquilleras pero confusas nociones cuyo significado nadie sabe a ciencia cierta y que, en la práctica, se usan para justificar doctrinas antiliberales, que derivan en la ruina física y moral de sus pueblos.

@tways / ca@thierryw.net