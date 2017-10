La muerte como espectáculo

Columnas de opinión

Si hay algo que me repugna y no logro entender es la capacidad de tantas personas y de tan distintos niveles de educación para usar el dolor ajeno para obtener sus 15 minutos de fama en las redes sociales. Comentaba el editorial de este periódico hace pocos días este asunto con referencia al vil asesinato en un parque en Santa Marta de un joven a manos de una pandilla, en presencia de varias personas que prefirieron sacar sus celulares y hasta transmitir en directo la barbarie. Nadie intervino, el hombre fue lapidado, como en tiempos de bárbaras naciones, cuando los imperios de la época anterior al cristianismo y en su plena expansión por Asia y Europa ofrecían como diversión toda clase de horrores con la vida humana.

Sin embargo no hay que remontar tanto la historia, basta con que atravesemos el mundo y aterricemos en algunos países de religión musulmana donde hoy día la propia familia lapida a sus mujeres porque fueron violadas, o tropezamos con bestias sanguinarias que están destruyendo monumentos de la cultura universal y aniquilando pueblos enteros en forma atroz, solo porque no practican las mismas creencias religiosas. Esa es la humanidad del siglo XXI, el antropoceno, donde la muerte vuelve a ser espectáculo de masas, pero en el espacio virtual y globalizada completamente. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué nos pasó?, ¿en dónde quedaron el respeto, la decencia y la compasión?

Esa actitud fría y distante para filmar o fotografiar a la víctima de un accidente en vez de correr a auxiliarla, a llevarle un poco de consuelo y una mínima sensación de seguridad mientras llegan quienes de verdad se ocupan de salvar vidas, retrata a personas de verdad aterradoras, que pueden quedarse impasibles y solo buscar el mejor ángulo para que sus morbosas imágenes sean vistas masivamente, que no otra cosa es la tal ‘viralización’ de un contenido en redes sociales.

No menos repugnante encuentro a quienes buscan esos videos e inmediatamente los comentan con gozo y desprovistos del mínimo respeto por la víctima y los reenvían a sus seguidores ampliando el círculo de horror y deshumanización que nos está llevando a convertirnos en una sociedad de bestias donde la vida, el don más preciado y exclusivo que poseemos, perdió sentido y valor y cualquiera la quita, la destruye y otros hacen de ese acto canalla una pieza propia, que además recibe la aprobación de miles que como ellos hallan disfrute en el dolor ajeno.

Es urgente una legislación con multas altísimas y paso por la cárcel para aquellos que como los que filmaron en Santa Marta la masacre de un ser humano, se quedan impávidos y no impiden el criminal asalto. Es muy fácil localizarlos a través de las redes, porque viven en busca de los ‘me gusta’ (like, en inglés) que son su recompensa y se los otorgan otros miserables que pueden disfrutar la muerte como espectáculo. Todos deben recibir castigo.

losalcas@hotmail.com