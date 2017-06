Columnas de opinión

La movida empresarial

InterContinental Cartagena asume nueva gerencia

Se trata del hotelero antioqueño, Raúl Bustamante Miller quien regresó a Colombia luego de casi 30 años carrera en el exterior. El regreso del empresario se debe a su decisión de asumir el reto de tomar el mando del hotel de 287 habitaciones de la cadena en Cartagena de Indias, ciudad de sus afectos y donde obtuvo sus primeros logros como hotelero en las décadas de los 70 y los 80 con las aperturas de los hoteles Capilla del Mar y Cartagena Hilton. Su más reciente cargo, antes de regresar a Colombia, fue como gerente general del Condado Plaza Hilton en San Juan de Puerto Rico. Bustamante se formó como hotelero en Madrid (España) y cuenta con estudios de especialización en The Wharton School of Business, Harvard University, Columbia University y The London School of Business.

Mujeres colombianas siguen rezagadas en cargos directivos

Aunque en la actualidad mujeres y hombres en el país tienen niveles educativos muy similares y las mujeres representan alrededor del 43% de la población económicamente activa (según cifras del DANE), esta situación no se ve reflejada en las posiciones de liderazgo en el sector empresarial y político de Colombia. Así lo señaló Daniella Gómez Bonilla, consultora de Aequales quien realizó un estudio para la Corporación Fenalco Solidario Colombia. De acuerdo con el Ranking de Equidad de Género en las Organizaciones de 2016, las mujeres ocupan el 34% de las posiciones de liderazgo y solo un 10% de ellas son presidentas de alguna compañía.

A final de año se conocerá si Serfinansa se convierte en banco

De acuerdo con la compañía de financiamiento, la Superintendencia Financiera dará a conocer a finales de este año si la empresa se convertirá en banco. Su presidente, Gian Piero Celia, señaló que en la actualidad se encuentran haciendo los trámites pertinentes ante el ente de control, y que también están en la adecuación de unos requerimientos que les han sido solicitados para el tema. Serfinansa acaba de lanzar un nuevo servicio llamado “Plan Ahorro a Tu Medida”, que está diseñado para fomentar el hábito del ahorro entre sus clientes y va dirigido a personas con ingresos medios y bajos.