La educación en el atraso y la desventura

La educación es la gran puerta hacia la libertad del individuo y, por lo tanto, hacia una sociedad equitativa que brinde igualdad de oportunidades para todos de acuerdo al saber y no al estrato socioeconómico o a las relaciones con quienes detentan el poder, ya sea el político, porque el Estado es el padrecito todopoderoso, o el privado, cuya financiación electoral es el músculo que sostiene el entramado de la mayoría de los representantes populares en los diferentes capítulos de la organización estatal.

Ese es el ideal, sobre la base de que los apoyos se brinden por coincidencia de visión de ciudad y país, siempre con miras al bienestar de la mayoría, el pueblo, esa masa ignara y despreocupada que apenas si puede pensar en el plato de comida diario y no le alcanza el cacumen desproteinizado para el pensamiento lógico sobre lo que otros deciden y hacen con el producto de sus impuestos, la guaca Quimbaya real. Y eso se debe a que desde la básica hasta la academia el profesorado alcanza sus cargos más por influencias o como pago por sus servicios electorales o aprobando unas pruebas que reflejan lo que es nuestro sistema educativo: muchísimos no están interesados y menos enamorados del arte de enseñar, y así mismo es la calidad de la educación que imparten.

No quiero que alguien se resienta o enfurezca ante estos comentarios, no vale la pena, porque estoy refiriéndome al sistema del país, no a personas en particular, pero esa es una realidad incuestionable. Un ejemplo de cuán atrasados estamos en la forma de educar y su contenido es que pertenecemos a la cola de las pruebas Pisa en el mundo e insistimos en que las Pruebas Saber, de corte local, son la panacea, que la concentración en español y matemáticas nos sacarán del atraso, mientras en los países desarrollados están volcados sobre tecnología e innovación. Por eso, con aquel bombo y platillo presenciamos la instalación del programa ‘Ser pilo paga’, que ha llevado el grueso de la inversión estatal a las universidades privadas, rebosantes de recursos, y ha sometido a la universidad pública a una dieta de hambre que nos confirman las protestas violentas de sus estudiantes.

Es simple, va usted a un campus privado y luego al público y rápido nota la diferencia, solamente observando las instalaciones: en el primero todo es verdor, limpieza, organización; en el segundo, tropieza con empedrados, escasez de jardines, evidente deterioro hasta de pasillos, y ya ni hablemos de introducirnos a un salón de clases. El porqué de esto es simple: los pilos no quieren ir a lo público porque saben que su carrera puede doblarse en tiempo y, además, que la sociedad lo recibirá con mayor confianza si proviene de la academia privada, como si ese sello garantizara que son personas decentes, pacíficas, bien preparadas y capaces, porque somos discriminadores, despreciamos y permitimos el asalto a lo público (lo nuestro), y, por eso, así nos va.

