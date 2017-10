Columnas de opinión

La que sabe, sabe, y Agatha Christie se las sabe todas. Es verdad que el esquema de sus novelas ya está caduco –y hoy las adivinaciones de Hércules Poirot, antes que asombro, provocan sonrisas–, pero, en cambio, su prosa ágil y cristalina, su estilo elegante y luminoso, sus diálogos efervescentes y sus análisis de carácter, tan finos y variados, siguen siendo un camino seguro a la más despreocupada y alegre de las evasiones.

Sí, porque yo cada vez que el mundo pierde el paso y se rebela descaradamente contra el arbitrio de mi serena y ecuánime voluntad… yo ahí enseguida comprendo que ya es hora, o de mudarme de una buena vez a la pieza que tengo reservada en el Manicomio Municipal, o de mejor evadirme con cualquiera de las afiladas y ligeras novelas de “la dama del misterio”.

El registro de la Christie es el del suspenso. Sin embargo, una de las mejores virtudes suyas, pocas veces mencionada, es su fino sentido del humor. No es un humor de “jijijí”, sino de un elegante y sutil “sisaya, pero cayaya”. Es el humorismo de una mujer inteligentísima y aguda que ya está de vuelta de todos los caminos, pero que no por eso vuelve con resabios y amarguras, sino con una complaciente mueca de sapiencia, empatía y rico vacilón.

A mí es que me encantan ya de entrada sus “Guías del lector” de la primera página, en donde, como si fuera una obra de teatro, enuncia los protagonistas que intervendrán en su historia, y hace una muy breve descripción de ellos, siempre con un sabroso y punzante deje burlón.

En El testigo mudo, por nombrar alguna, nos advierte:

“Arundell (Theresa): Muchacha joven, bella y muy moderna”. ¿Conque dice doña Agatha que Theresa es “muy” moderna…? Como diría Kiko el de El Chavo del 8: ¿Qué le habrá querido decir?

El mundo está bien retrechero estos días: el rocket man norcoreano y el ‘viejo chocho’ de la Casa Blanca amenazan con soltar un demonio atómico que nos va a limpiar. En Cataluña, donde vivo, la cosa está que arde con el cuento de la independencia. De Cartagena, con la que sueño, me llega el confidencial de que el ojo colombino del papa Francisco en realidad fue un recuerdo de la audiencia privada que le concedió a Pambelé. Y, por si todo esto fuera poco, a mí ya no me quedó otro remedio que empeñar mi radiecito de pilas chino. Por eso fue que el domingo pasado dije no más y, como ese día el manicomio resultó que estaba cerrado, al final entonces me tuve que aliviar leyendo Muerte en la vicaría:

Clement (Leonard): Vicario en el pueblo de St. Mary Mead. Protagonista de esta novela.

ClemenT (Griselda): Esposa del vicario; hermosa mujer, mucho más joven que su marido.

Dennis: Joven sobrino de los Clement.

Imagínense ustedes: el viejo vicario, su jovencita y bella esposa, y el joven e impetuoso sobrino de él, todos tres viviendo juntos en esa casa de rinconcitos y oscuridades... ¡Ese huevo quiere sal!

Agatha Christie se las sabe todas. De entrada pinta sus historias de una manera tan sugerente y prometedora, que luego no hay quien resista las ganas de ver cómo ella lo va a colorear todo hasta el final, mientras uno acá espera que el mundo escampe arrepentido y enseguida recupere su pasito tun tun, su donaire y digna compostura.