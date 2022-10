Liz, la breve

Rishi Sunak, derrotado por Truss hace unas semanas, ahora fue elegido como nuevo líder del Partido Conservador británico y será el Primer Ministro. Esa es la belleza de la política –y no solo de la británica–. Nunca nos deja de sorprender. Elizabeth, hoy llamada por todos: ‘La breve’, pasa a la historia como la gobernante que más rápido dilapidó su capital político en Number Ten (algo así como la Casa Blanca en Inglaterra). ¿Su mayor error?, no saber leer la desesperación financiera que vivían los ciudadanos. La inflación desbocada a nivel mundial tiene a todos asustados, aquí y allá, no hay bolsillo que aguante. Esa época en la que Tatcher apretaba y ahogaba, mientras la gente aguantaba, es parte de un pasado en el que no había ni redes sociales ni tanta información financiera en el celular de cada habitante.

El Partido Conservador, los suyos, su propia colectividad, fue el primero en retirarle el apoyo político, ya lo demás es historia. Boris Jhonson el hazmerreir de hace unos días se perfilaba entonces con un regreso triunfal a Downing Street; sin embargo, ayer decidió no desgastarse y no intentar unas nuevas primarias. Bo-Jo como se le conoce, tenía el apoyo en las calles pero no al interior de los azules Tories, por lo que el camino le queda despejado al hijo de inmigrantes Rishi Sunak. Millonario. Poseedor de una fortuna que dobla la del Rey Carlos III y Camila Parker.

Con orígenes indio y pakistaní, Sunak tiene una amplia experiencia en el sector de las finanzas y el comercio, por lo que se espera de él una mejor comprensión de los mercados. Dichosos los británicos que ante un esperpento de reforma tributaria pueden desechar al comandante del barco que se equivoca. Nuestra democracia presidencialista es muy distinta, el sistema colombiano tiene otras virtudes y diferentes defectos.

Sunak fue miembro del gobierno de Johnson, parte de su equipo. Muy cercanos en su momento. Flamante graduado de Stanford y Oxford. Su meteórico ascenso político se debe a su carisma, hoja de vida y capacidad de marketing de su propia figura. Aunque esto puede ser un arma de doble filo, el episodio de Truss, lo deja muy claro.

Con solo 45 días en el poder lo de La breve será un fantasma que persiga a todos los primeros ministros que vengan de ahora en adelante. Saben y tienen una fehaciente prueba de que no hay poder absoluto. Pospandemia, guerra en Ucrania, inflación global, crisis de viviendas, toda una mezcla que le crea turbulencias diarias a los gobernantes del planeta.

Por último, no olvidemos que Sunak es un Tory, no esperen de él menos impuestos. De seguro propondrá el paquete económico de una forma más inteligente, pero su pasado en la función pública nos hace saber qué expectativas tener. Y mucho menos pasemos por alto que su millonaria esposa guarda residencia fiscal fuera del territorio. Una pareja que puede ascender al olimpo o al infierno muy brevemente, ya lo veremos.

@kdiarttpombo