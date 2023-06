Johnson fuera

Boris Johnson está en su ocaso. Eso no quiere decir que no se pueda recuperar. Hoy todo apunta a que es su final... Sin embargo, la política es una actividad en la que los actores –a veces– resucitan. Así que muertos definitivos no hay.

Este hombre despelucado llegó a ser el más poderoso de Reino Unido, liderando el desafortunado Brexit. La campaña por la salida de la Unión Europea sería el clímax de su popularidad, luego se convertiría en Primer Ministro de la mano de los conservadores y en cierta medida, sabría navegar las dificultades que vienen con Downing Street, todo ello, hasta la pandemia.

Con la llegada del covid su personalidad irreverente se tornaría en irrespetuosa a modo de ver de sus propios electores.

A Bojo, como se le conoce, se le dio por hacer fiestas. Peor aún, su equipo citaba a los encuentros desde los correos electrónicos institucionales. Es decir, el mundo en cuarentena, las ciudades repletas de familias en duelo, y el jefe de Gobierno de rumba con recursos públicos.

Cuando fue cuestionado por esto, con su actitud habitual, esquivó las preguntas y toda la situación le parecía un chiste...