Opinión

¿Et tu, Brute?

¿Cómo permite el presidente Gustavo Petro esto?; parafraseando a Nicolas Maquiavelo, el príncipe primero debe gobernar en el palacio. No se puede pretender darle manejo a un país si no puedes ni con tus cortesanos. El mandatario, sin embargo, insiste en que eso no es con él, que no tiene nada que ver. Mejor dicho, que otra vez, “yo no lo crie”.