¿En qué va Chile?

Se habla mucho de lo que está ocurriendo en Chile, como si fuese una especie de premonición para Colombia, no sé yo si realmente existan esos efectos espejo entre diferentes Estados de un mismo continente, pero sí que nos sirve el territorio del vecindario para usarlo como objeto de análisis. Aprovecharé la experiencia chilena con su actual presidente para intentar comprender por qué en tan poco tiempo, el líder que todos parecían ensalzar es el peor evaluado desde que se restauró la democracia hace 30 años en el país austral.

Gobernar es un arte y, saber gobernar con los mejores, también lo es. En marzo de 2022 se posesionó Gabriel Boric, como presidente y primer mandatario, en un acto calificado por muchos como lleno de simbolismos. Lejos del romanticismo que suele embargar con facilidad a lo novedoso, en su posesión no fueron invitados los empresarios y, su gabinete, que fue exaltado por criterios como la paridad de género, carecía en su amplia mayoría de experiencia y conocimiento en los cargos para los que fueron nombrados. He aquí un error de principiantes: creer que el amor de sus electores es suficiente. No hacer la transición campaña – administración. En política, la capacidad técnica y la habilidad para negociar con tus detractores es un matrimonio que, cuando uno de los dos es reemplazado por un carisma infantil o pueril tiene consecuencias nefastas. En Chile ha faltado de lo primero y hay poco de lo segundo, de ahí el divorcio ciudadano con la aún nueva Presidencia.

En segundo lugar, y refiriéndonos a las mentes cuadradas, de esas de las que escribía Mario Benedetti. El joven presidente chileno confunde la coherencia con terquedad y olvida que, persistir en el error cuando se tienen nuevos datos o cuando se pueden observar las consecuencias de una mala política que en algún momento se abogó, es falta de honestidad y de respeto por la ciudadanía. Cuando el hoy presidente era congresista en 2020, defendió el retiros de los fondos de pensiones, que se tradujo en un aumento de la inflación. Aunque los técnicos de la época advertían de los riesgos que esto traería, su sector lo ignoró. Ahora Chile cuenta con la mayor inflación de las últimas 3 décadas y, por primera vez, ingresó al ranking de los países con inflación de dos dígitos. Dos años después, su sector sigue impulsando inyecciones de dinero masivo que terminarán generando más desastre a una economía ya sobrecalentada.

En tercer lugar y muy desafortunadamente, los chilenos han caído en un círculo vicioso y repiten recetas fallidas que en otras latitudes o en otros tiempos han tenido resultados nocivos. El reconocimiento que durante su posesión Gabriel Boric hizo a la época de Allende fue otro de los gestos que parece haber trascendido del mero simbolismo y se relaciona, en cambio, con la continuación de un proyecto de país que significó empobrecimiento y polarización (no necesariamente que esto sea responsabilidad completa del expresidente). Es así como corriendo el riesgo de poner en jaque lo avanzado y valiéndose del discurso “joven y no tradicional”; Boric, queda revelado ante sus propios ex simpatizantes, y es que no es más que un hombre con ambiciones grandilocuentes que cimenta sus metas de gobierno en su supuesto fanatismo a heroísmos pasados.