Las palabras de Emmanuel Macron tras su victoria en Francia nos dan muchas pistas sobre el estado actual no solo de la Unión Europea sino también de los desafíos que globales que enfrentan doméstica e internacionalmente la mayoría de países. El populismo que encarna Marine Le Pen no es solo cuestión de derechas o izquierdas, es un fenómeno que va en definitiva mucho más allá del espectro ideológico de un personaje. Y por supuesto no es un problema que causa dolores de cabeza exclusivamente en Francia.

Lo que pretendo en esta columna es hacer un breve recorrido por las frases que quedaron para el recuerdo del discurso del nuevamente Presidente de los franceses. "Ya no soy el candidato de un bando, sino el presidente de todos. Habéis optado por un proyecto humanista, ambicioso para Europa y republicano en sus valores, un proyecto social y ecológico, basado en el trabajo"; exclamaba el domingo con la férrea intención de pasar la página de la evidente división antagónica entre sus seguidores y los de su rival. La diferencia de votos fue mucho menor que en la elección pasada, él lo sabe, y con este tipo de afirmaciones busca evitar que prácticamente la mitad de la población este en constante desacuerdo con todo lo que pretenderá realizar en estos años. Tarea sumamente difícil, la polarización de nuestros días es un veneno para la democracia sin duda.

“Tenemos mucho que hacer. La guerra en Ucrania está ahí para recordarnos que atravesamos tiempos trágicos en los que Francia debe mostrar la claridad de su voz y desarrollar su fuerza en todos los ámbitos”; con este señalamiento demuestra entre líneas que sabe perfectamente que su reciente baño de nueva popularidad lo tuvo gracias a convertirse en la cara visible del liderazgo negociador frente a la invasión a los ucranianos por parte de Rusia. Macron en su elección pasada era sinónimo de emoción esperanzada, despertaba pasión. En cambio a este proceso electoral llegaba desgastado, lo percibían frío y distante, pero las fotos que se hicieron virales de él como uno de los primeros líderes mundiales buscando una salida negociada a la guerra, lo dejaron muy bien parado ante la audiencia y su favorabilidad incremento como hace mucho no lo hacía. De allí que sepa que necesita seguir jugando ese rol ante los electores.

“Su silencio significa una negación a la decisión y también vamos a responder”; esto lo expresaba porque el abstencionismo fue particularmente alto, rondando porcentajes que llaman la atención. Si se analiza ese 30%, puede que parte de esa población este compuesta por personas con potencial de voto pero agotadas de las dos alternativas que se han repetido en las últimas elecciones.

Hay entonces un número importante de franceses que reclaman nuevos liderazgos políticos con capacidad real de obtener poder.

Y algo que resultó relevante fue el agradecimiento que hizo el reelegido jefe de Estado a quienes sin comulgar con él y sus propuestas, sin aprobar su gestión, le "votaron con único fin de detener la llegada de Le Pen a la presidencia". Esto refleja que no se autoengaña, que reconoce que el fervor por él ha disminuido y quienes le ayudaron a seguir ocupando el cargo no son todos parte de su caudal de apoyos.

En conclusión, es bien recibido por todos los demócratas que el extremismo haya sido derrotado, pero como bien puede ser corroborado en las palabras del mismo ganador, la guerra contra ese tipo de personajes esta lejos de ser parte del pasado.

