Sospecha marginal

La imposibilidad es la resignación de los incapaces. El consuelo del rendido frente al poder de la dificultad. Para quien es capaz de traducir sus ideas en acciones, el mérito o el logro es una consecuencia. El resultado. Nunca el propósito. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, nunca dejes de creer. Porque creer no es solo poder. El poder es lo único que anima a creer. Si puedes crees y si crees podrás. Las metas altas encuentran caminos precisos.

Desde que se tiene conciencia colectiva la pobreza ha ocupado el debate teológico filosófico, político, social y científico, sin encontrar soluciones que mitiguen la desigualdad, la inequidad y la insatisfacción de las necesidades básicas de los grupos humanos. En toda cultura, sociedad o civilización se ha conocido alguna forma de pobreza.

La lucha contra la pobreza ha sido el mensaje inconcluso de la mentira como eje central de la mala política. Quienes ofrecen atacarla, combatirla o en el más sensato discurso, reducirla, terminan siendo pobres ricos atacados por la indiferencia. Al obtener el poder olvidan la escasez, la precariedad, o las limitaciones de recursos que alguna vez ellos o sus antepasados sufrieron.

No es lo mismo un pobre rico que un rico pobre. Aunque para efectos sociales parezcan ser sinónimos. Según las Naciones Unidas más de 783 millones de personas en el mundo viven en condición de pobreza extrema, que es sinónimo de indigencia. Por cada cinco niños uno vive en esa condición deplorable de existencia. Es una cifra cercana al 10 por ciento de la población estimada en el globo. La mayoría de esas personas son mujeres.

Si se estudia la pobreza más allá de las condiciones extremas, se calcula que más de la mitad de la humanidad vive en alguna forma de pobreza. La batalla permanente es el desafío indeseable propio de la desnutrición. Según la misma fuente, 820 millones de personas sufren por no tener que comer, ni como alimentarse todos los días. De ellos 135 millones padecen hambre severa.

El asunto no deja de preocupar si se considera que una de cada tres personas no tiene acceso al agua potable. La pobreza es mucho más que la condición económica difícil en la que reina la escasez en detrimento de la prosperidad. No es únicamente la ausencia de bienes, servicios o la insatisfacción individual o colectiva de los requerimientos de las personas. Es la prueba del egoísmo, la pérdida de la sensibilidad y la consideración hacia el que sufre.

Ignorar las penurias de quienes sufren la pobreza, pone al liderazgo y los gobiernos en evidencia: No quieren resolver. No interesa creer ni poder.

Estamos bajo la sospecha marginal.