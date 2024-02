Gobernanza del amor

El director de una obra de teatro itinerante me dijo: “A veces quiero ser actor para estar sobre las tablas y me quejo de mi rol, por este papel de estar encontrando errores dónde no los hay. Pero cuando veo sonreír a los pocos niños que vienen a vernos, entiendo que provocar emociones, logrando que cada personaje dé lo mejor de sí, es esencial para este circo.

Me toca dirigir y muy poco voy a actuar, pero el espectáculo es más bonito si acepto que esta silla hace magia en quien actúa y también en quien disfruta. Por eso, aunque nadie sepa quien es el director, seguiré tras bambalinas, porque las sonrisas, una lección para la vida y otras lágrimas, me han enseñado que dirigir es la mejor forma de actuar”.

La reflexión fue mucho más allá: “La vida es una obra de arte para quien valora lo que hace. Será un desastre existencial si te quedas en el teatro de los lamentos: Todo es temporal. Aprende a amar la función que desempeñas, por muy monótona, repetitiva, mal remunerada o desconocida que aparentemente sea. Si lo haces bien, aún si no te gusta, en algún momento todo va a cambiar para favorecerte. La llave maestra de la felicidad es el amor”.

La gobernanza es la línea estratégica desde la cual se toman decisiones a nivel directivo en cualquier organización, sea pública o privada. Es la facultad otorgada para organizar, planificar, coordinar y orientar las acciones que marcan el rumbo de toda actividad en la que se requiera liderazgo. Confiere la jerarquía de mando a partir del cumplimiento de la misión y el logro de metas claramente definidas.

Se distingue de la gobernabilidad porque no depende de la aprobación o el rechazo, sino de la eficacia y la eficiencia en las resoluciones, acompañadas con una gran capacidad para convencer a los grupos de que se está haciendo lo correcto. Fomenta el equilibrio entre el deber y la utilidad, si se ofrece cómo principio la solución de problemas y la satisfacción de necesidades colectivas.

Si la gobernanza se soporta en el amor, desde todo lo que se plantea, estará inspirada en la búsqueda incansable de beneficios, crecimiento, bienestar, prosperidad, paz y desarrollo social. El sentido de la unidad y la integración logrará imponerse sobre las rivalidades propias de las preferencias ideológicas, religiosas o económicas.

El amor es un recurso inagotable y propio de la naturaleza del ser. La mayor aspiración personal y social. Sin su consideración la gobernanza será sinónimo de fracaso. Elige amar para que el amor te elija. Agradece lo que tienes y ama lo que haces. Disfruta cada momento.

Que la amistad acompañe tu gobernanza del amor.

¡Feliz 14 de febrero!