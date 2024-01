Inicia un nuevo año que además es bisiesto. Serán 366 oportunidades para delinear la estrategia favorable y afín con la consagración de nuestras aspiraciones. Febrero tendrá 29 días. El 2024 nos ofrecerá un día más.

Por más difícil que sea la situación que vives, asume cada reto cómo la oportunidad insinuada para demostrarte lo que eres capaz de hacer. En esa ruta el paisaje no parará de sorprenderte. Es hora de dejar atrás las quejas y los lamentos. Deja de preocuparte: Es el momento ideal para ocuparte.

Vivimos gestionando la existencia. Cualquier responsabilidad que asumimos demanda un compromiso personal y colectivo en el que las decisiones son determinantes para el logro de los objetivos que nos proponemos. Los modelos de gestión se pueden desarrollar de forma natural, automática, consciente, planificada, improvisada o reactiva. ¿Sabemos cómo gestionamos la vida? ¿Nos hemos puesto a pensar sobre cuáles son los parámetros y las reglas personales que seguimos?

Toda gestión implica actividad, voluntad, determinaciones, diligencias, trámites y por supuesto resultados. Evaluar nuestra autogestión es una labor indispensable para conocer si somos capaces de alcanzar las metas que traduzcan los deseos en realidades. El proceso empieza con la actitud. Elige sonreír. Cada amanecer es una cita con tus triunfos. No los dejes escapar. El final del día debe ser feliz.

La gestión atemporal es la transferencia del conocimiento empleando las herramientas propias del sistema creativo definidor del contexto. Elevar las intenciones al rango de las probabilidades y las acciones significa creer desde el poder. Podemos convertir las ideas en realizaciones. Ejecutar el plan superando las imágenes, las figuras, las letras, las palabras y las promesas para concluir obras significativas, son los signos de la gestión atemporal.

Si un buen mandatario transforma el contexto mejorándolo, embelleciéndolo e impactando favorablemente el bienestar de las comunidades, su obra tendrá el potencial para considerársele atemporal. Podrá superar los límites del tiempo e ir más allá del espacio elevando la dimensión del liderazgo a la trascendencia.

Si la gestión no es atemporal será circunstancial, superficial o monótona. En ocasiones llevará las palabras a un abismo vacío cuya profundidad no es más que manipulación. La gestión de la vida requerirá determinación en cada ciclo o período que transitemos. Aunque perder no es habitual para ti nunca dejes de soñar.

No es imposible: Lo que ves es temporal. Lo esencial siempre será invisible, antes de ser una gestión atemporal.