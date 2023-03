El escándalo favorito

¡Con mi bandido no te metas! Le dijo una amiga a otra en una conversación propia de un vuelo retrasado por la crisis de una empresa aeronáutica. ¿Y tú si puedes acusar al mío de inmoral porque me fue infiel? Ambos son bandidos amiga mía. Que tú tengas la mente abierta y toleres la deslealtad no te vuelve más moderna que yo. Le refutó su compañera de viaje.

Cuando se percataron de mi presencia y mi atención, sonrieron y se pusieron los tapabocas. Por fin anunciaban con una voz estridente que iba a empezar el abordaje. Aclaro que a las dos amigas las vi por primera vez en el aeropuerto. Si me están leyendo deben estar muertas de la risa. Sobre todo, porque en la fila me preguntaron qué opinaba sobre el tema.

Vivimos en una sociedad escandalosa. La vida de los demás, sus errores, pecados, delitos, desatinos o faltas alimentan tertulias triviales volviendo las conversaciones en la celebración del chisme. Pero eso que puede ser superficial para algunos, es esencial para otros. Principalmente si afecta sentimientos, emociones y relaciones. Todo depende de la óptica que se tenga. Y por supuesto, del bandido de que se trate. La moral ya no es doble, ahora parece ser cuádruple.

Si el bandido objeto de escarnio público es amigo hay que defenderlo. Si es conocido da pesar, si es enemigo alegra, y si es un desconocido da igual. Eso, emulando al dictador brasileño Getulio Vargas, quien decía: Para mis amigos lo que pidan, para mis enemigos nada y para los desconocidos, lo que diga la ley. Pero como la moral ahora es cuádruple, le han añadido una pregunta: ¿Cuánto hay por eso?

Las noticias encuentran una frontera imaginaria entre el vilipendio y la adulación. Ese límite propio de la genialidad y la locura encuentra nuevas dimensiones si se trata de un líder político o su círculo más cercano. Si se es partidario, militante, simpatizante, fanático o seguidor, la falta del líder se valora con solidaridad y se califican de ejemplares sus resoluciones. Pero si toca hablar de la misma conducta realizada por el clan rival o del otro caudillo, es inmoral y merece todo el peso de la legislación vigente.

Vende y factura comentar el escándalo del día. Los programas más populares son los chismosos. Se busca liberar la indignación sobre la tragedia del otro. Sin importar si se irrespeta la condición humana. Esa que como la esperanza nunca se pierde.

El ruido es mucho más que el volumen exhibido a niveles insoportables. Ahora importa el ruido y no las nueces, porque todos los días estamos esperando que suceda el rumor o la noticia, para disfrutar un nuevo espectáculo social que se convierta en el escándalo favorito.