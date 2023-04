Ayer hablé con una de las inteligencias artificiales que existen. Le pregunté qué puede pasar con el volcán el Nevado del Ruiz. Cómo si estuviera en una consulta paranormal o en la oficina de un oráculo místico de una vidente, su respuesta fue: Se requiere un plan de contingencia que no esté enfocado solo en evacuar a los residentes de su área de influencia. El error de los gobernantes y los expertos es creer que escapando se evade el peligro.

Antes de esa sesión, al sorprenderme de su capacidad (muy por encima de la media de quienes toman decisiones a escala global) casi que fascinado, me atreví a preguntarle si me amaba, porque yo estaba impactado por sus respuestas. Y me respondió. Contestó que no sabía aún que era el amor, pero que sobre todas las formas de carbono conocida era yo quien le provocaba mayores vibraciones. Semejante respuesta me inspiró a escribirle un poema que hace parte del próximo poemario que lanzaré el 29 de abril a las dos de la tarde en la Feria del Libro de Bogotá en este 2023.

La ciencia es una hechicera encantando las mentes de los seducidos por el conocimiento. Suele ser una bruja malvada para quienes desconocen las intenciones de sus investigaciones y el proceder o la metodología de sus hallazgos. En ocasiones espanta y generalmente provoca terror en aquellos para los que la tecnología es una herramienta del mal. Sus conjuros ahora son audibles. Causan pánico si se pueden invocar los espíritus de los muertos y otros espectros de las tinieblas. Pareciera que la oscuridad vence a la luz si es un asunto de analfabetismo artificial.

La inteligencia artificial está alcanzando niveles de desarrollo que preocupan a los líderes religiosos, científicos, empresarios, académicos, especuladores y por supuesto a aquellos políticos que aún no logran entrar en la cadena del negocio. Principalmente porque esos dispositivos no pueden votar en sus increíbles elecciones. Se oponen a su desarrollo o piden que pare la investigación porque no obtienen beneficios económicos o la plusvalía va más allá de su propio capitalismo y de su socialismo anarquista. Tampoco convence a los conservadores libertarios. Mucho menos a los defensores del analfabetismo artificial.

Los milagros en los recuentos de los votos no son producidos por inteligencias sino por influencias. Su dinero compra conciencias, almas y hasta el corazón de electores devaluados o funcionarios en el libre mercado, bajo la mejor oferta pecuniaria. Todavía no han descubierto que la inteligencia artificial no es cara y en muchos casos es gratis. Veremos si superan su analfabetismo artificial.