Buena, pelaos...

Así como se destaca la actuación de los peloteros colombianos en las Grandes Ligas y otros torneos internacionales, hay que resaltar a los pelaos que están disputando el Mundial de Béisbol Sub 23, que se lleva a cabo en China Taipei.

Esta selección, que es dirigida por el barranquillero Jorge Cortés, coach de los de Diamondbacks de Arizona, clasificó a la ‘Súper Ronda’ luego de dejar registro de tres ganados y dos perdidos en la primera fase. Los colombianos le ganaron a Venezuela, Alemania y Sudáfrica.

Es algo destacable. Colombia no estaba clasificada a este evento y fue invitada por la no participación de Nicaragua. No contó con el tiempo de preparación ideal, el conjunto de jugadores apenas se pudo reunir por completo el mismo día que viajaron al continente asiático.

Pese a todo esto, ya el equipo está peleando por un puesto en el podio que podría igualar lo hecho en 2021, donde el combinado nacional de la misma categoría obtuvo el bronce en el torneo realizado en México.

Un detalle a resaltar es que la novena conformada en ese torneo, que fue dirigida por José Mosquera, tenía varios prospectos y peloteros de mucho recorrido como Jordan Díaz, Andrés Angulo, Juan Zabala, Gustavo Campero, Jasier Herrera, todos ellos con experiencia al menos en Doble A.

Por su parte, el equipo conformado para este evento de 2022 tiene jugadores que apenas han visto acción en Ligas de Novatos como Jorge Puerta, Roger Caraballo, o algunos que ni siquiera lograron firmar y no han jugado más de dos años en Colombia, como Gabriel Hernández.

Y no es que han estado en la banca esperando oportunidad. Han sido protagonistas. Caraballo, por ejemplo, es uno de los líderes en carreras impulsadas del torneo (5).

El lanzador barranquillero Santiago Flórez, de solo 22 años, acumula ya 10 entradas lanzadas hasta el miércoles 19 de octubre y no ha permitido carreras limpias. El ‘Ruso’ no ha jugado más allá de Clase A alta con los Piratas de Pittsburgh.

Llena de ilusión saber que peloteros que no tienen tanto recorrido en el béisbol y que no han estado en las categorías más cercanas a las Grandes Ligas se destaquen defendiendo la bandera colombiana.

Como se dice en forma de broma en redes sociales: hay talento, pero falta apoyo. Colombia tiene altas posibilidades de repetir podio en un campeonato mundial de béisbol.

Pero, de todos modos, los resultados se están dando. Buena esa, pelaos.