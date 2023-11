12:00 AM Opinión

Si el Presidente Petro tuviera una adicción

Aunque el régimen de responsabilidad presidencial no admite discusión alguna, hay posiciones políticas de todos los matices, por lo que le aclaro al lector que no pertenezco a partido o movimiento político alguno, pues he dedicado mi profesión a la actividad judicial y docente, a la vez que no se ha comprobado la situación que pone de presente la periodista.