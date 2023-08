Sound of Freedom es una película de acción coescrita y dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, quien interpreta a Tim Ballard, un exagente especial del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense que asume la responsabilidad de tratar de rescatar niños de traficantes sexuales.

La historia gira alrededor de la acción de una organización llamada OUR - Operation Underground Railroad, una organización sin ánimo de lucro para luchar contra el tráfico sexual, fundada en el 2013.

La película fue estrenada el 4 de julio y se convirtió en un éxito por la acogida que tuvo por el público. Este mes reportaron haber recaudado 178 millones de dólares, frente a unos costos de producción de 14,5 millones.

Yo tuve la oportunidad de verla en mi reciente viaje a USA y me gustó. La historia lo atrapa a uno desde las primeras escenas. La historia que narra el secuestro, venta y explotación sexual de dos hermanitos centroamericanos, Miguel y Rocío, pone sobre el tapete la tragedia que hay detrás del tráfico sexual de niños.

Tim Ballard asume responsablemente la misión personal de rescatarlos y esa es la trama principal de la película, que no voy a relatar para no dañarles la experiencia de ver esta buena película.

Una de las facetas que más me agradó de esta película es la forma como colabora con la creación de conciencia sobre el tráfico sexual de niños, el primer paso para poder erradicar este gran problema humano. La película es un buen instrumento para llevar la atención de la comunidad sobre esta forma de esclavitud.

Sound of Freedom se podrá ver en Colombia a partir de esta semana, coincidiendo con la celebración del día mundial de la salud sexual (4 de septiembre). Esta es una feliz coincidencia, ya que la película toca dos puntos importantes de la salud sexual: el abuso sexual infantil y la pedofilia.

Me gustaría agregar que por salud sexual se entiende algo más que la ausencia de las enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud. La salud sexual no se relaciona solamente con los abusos sexuales infantiles, las violaciones, los embarazos prematuros de las adolescentes, las enfermedades venéreas, etc.

Uno de los elementos claves de la salud sexual se relaciona con la posibilidad de vivir nuestra sexualidad de acuerdo con nuestra edad, sexo y estado civil, sin temores y ansiedades.

Mi experiencia de muchos años escuchando las experiencias íntimas de muchas personas me han permitido darme cuenta de que los temores y ansiedades sexuales son un elemento clave en las crisis matrimoniales.

Muchas veces las alteraciones del deseo sexual, las dificultades en la lubricación vaginal, los problemas de erección o eyaculación precoz y las infidelidades son producidas por temores y ansiedades asociadas a la vida sexual.