Sexo: Hace 45 años

Desde esa época estaba claro que muchos problemas de la vida erótica en los seres humanos (como los problemas de infidelidad, los abusos a niños, los embarazos no planificados, etc.) se debían a que no había una adecuada educación sexual que permitiera desarrollar los valores que podría llevar a buenas decisiones en el plano erótico y que evitaría gran parte de estos problemas.