12:00 AM Opinión

La carta económica al Niño Dios

Pedimos mucha más seguridad física para que la extorsión, el secuestro y el chantaje, no sigan afectando la industria y el comercio y que no se lleven al traste los avances en turismo. Y pedimos además que se enfrente al narcotráfico con contundencia, no solo en incautaciones, sino en áreas cultivadas, de las cuales ya ni sabemos cómo vamos.