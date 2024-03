12:00 AM Opinión

Reforma Agraria: ¿Y de esto qué?

El Gobierno hace otras compras y dispone de tierras de la SAE, de las cuales ha hecho entregas sin que se conozcan proyectos productivos; pero sobre las canalizadas por Fedegan no hay información de entregas ni de asistencia técnica por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, que Fedegan ofreció para proyectos de ganadería silvopastoril. De otra parte, hay 492 predios no viables, pero no sabemos las causas; 424 viables, pendientes de avalúo y 335 sin analizar.