Participación con institucionalidad

Si el ELN negocia con el Gobierno en representación del Estado, no puede hacerlo a espaldas de este último. Se trata de que la Mesa reciba insumos valiosos para que produzca resultados valiosos, verdaderos “acuerdos” que sean vinculantes, no solo porque obliguen al Estado, que no estuvo ausente, sino comprometan a la sociedad que participó activamente.